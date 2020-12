Cầu rễ cây và những cây cầu “độc nhất vô nhị” trên thế giới

Jembatan Akar, tên gọi cây cầu rễ cây đặc biệt của Indonesia, vẫn tồn tại hàng trăm năm qua để cư dân địa phương qua lại. Đã từ lâu rồi, cư dân của hai ngôi làng nhỏ bé ở Tây Sumatra đã sử dụng một cây cầu dài 30 mét hình thành từ rễ cây. Đó là rễ của hai cây nằm hai bên bờ con sông Batang Bayang chảy xiết, chúng liên kết với nhau vô cùng chắc chắn. Cho đến nay, cây cầu trở thành một kỳ quan thiên nhiên có tên gọi là “Jembatan Akar”, một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Trên thế giới có rất nhiều cây cầu độc đáo mà bạn không thể rời mắt khi nhìn thấy. Nằm trong công viên Dahu ở Đài Bắc, cầu Mặt trăng có vẻ đẹp huyền ảo về đêm. Đặc biệt là vào những đêm trăng sáng, cây cầu soi bóng dưới mặt hồ tạo nên khung cảnh vừa hư vừa thực. Cầu Sospiri còn có tên khác là cầu Than Thở nằm tại Venice, Italy. Theo tương truyền từ dân bản địa, cây cầu Than Thở chính là nơi cuối cùng mà các phạm nhân bị kết án có thể nhìn thấy trước khi bị đưa vào ngục tối gần đó, đây chính là lí do tại sao cây cầu lại mang một cái tên buồn đến vậy. Stari Most hay còn được gọi là cầu Cũ, là một trong những điểm tham quan thu hút nhất tại Bosnia & Herzagovina. Nhịp dẫn này được xây đắp từ thế kỷ 16, không chỉ nổi bật, thu hút du khách bởi kiến trúc mà cây cầu còn có bề dày lịch sử lâu đời. Nhìn từ xa, khung cảnh xung quanh cầu Stari Most hiện lên đầy thơ mộng tựa như trong những câu chuyện cổ tích. Chengyang là nhịp dẫn giữa 2 ngôi làng nhỏ, là nơi trú nắng trú mưa và đặt các gian bán hàng của người dân bản địa. Điểm đặc biệt của cây cầu này chính là dù được làm từ gỗ nhưng hoàn toàn không sử dụng đinh tán mà được cố định và đứng vững bằng các khớp nối. Đây là một trong những cây cầu có cách thiết kế cực kỳ độc đáo. Vào những ngày mưa gió, người dân địa phương có thói quen tụ tập, nghỉ ngơi, trò chuyện, giao tiếp cộng động và tổ chức cả các hoạt động giải trí ngay tại các vọng gác trên cầu. Một trong những cây cầu đẹp nhất thế giới nằm trong danh sách này chính là Rakotzbrücke, một nhịp cầu đã hơn trăm năm tuổi, với thiết kế nửa vòng tròn độc đáo. Maddalena là một trong những di sản quý báu nhất của Italy, nơi này còn được gọi là cây cầu của Mary Magdalene, được xây dựng vào thế kỷ 11. Nhịp cầu này là nguồn cảm hứng của nhiều nghệ sĩ, và giới văn đàn, xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật. Cầu Kintai là một công trình cầu gỗ có thiết kế thân cầu cong uốn lượn vô cùng độc đáo. Kintai nằm ở dưới chân núi Yokohama, một trong những thắng cảnh ở xứ sở mặt trời mọc. Nếu có dịp đến Budapest, đừng bỏ lỡ việc ghé thăm cầu Chain, một trong những biểu tưởng của thành phố, đây một trong những điểm lý tưởng nhất ở Budapest để đi dạo về đêm. Được biết, cây cầu Chain còn là cây cầu treo dài nhất châu Âu, với chiều dài lên đến 375 m.

Jembatan Akar, tên gọi cây cầu rễ cây đặc biệt của Indonesia, vẫn tồn tại hàng trăm năm qua để cư dân địa phương qua lại. Đã từ lâu rồi, cư dân của hai ngôi làng nhỏ bé ở Tây Sumatra đã sử dụng một cây cầu dài 30 mét hình thành từ rễ cây. Đó là rễ của hai cây nằm hai bên bờ con sông Batang Bayang chảy xiết, chúng liên kết với nhau vô cùng chắc chắn. Cho đến nay, cây cầu trở thành một kỳ quan thiên nhiên có tên gọi là “Jembatan Akar”, một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Trên thế giới có rất nhiều cây cầu độc đáo mà bạn không thể rời mắt khi nhìn thấy. Nằm trong công viên Dahu ở Đài Bắc, cầu Mặt trăng có vẻ đẹp huyền ảo về đêm. Đặc biệt là vào những đêm trăng sáng, cây cầu soi bóng dưới mặt hồ tạo nên khung cảnh vừa hư vừa thực. Cầu Sospiri còn có tên khác là cầu Than Thở nằm tại Venice, Italy. Theo tương truyền từ dân bản địa, cây cầu Than Thở chính là nơi cuối cùng mà các phạm nhân bị kết án có thể nhìn thấy trước khi bị đưa vào ngục tối gần đó, đây chính là lí do tại sao cây cầu lại mang một cái tên buồn đến vậy. Stari Most hay còn được gọi là cầu Cũ, là một trong những điểm tham quan thu hút nhất tại Bosnia & Herzagovina. Nhịp dẫn này được xây đắp từ thế kỷ 16, không chỉ nổi bật, thu hút du khách bởi kiến trúc mà cây cầu còn có bề dày lịch sử lâu đời. Nhìn từ xa, khung cảnh xung quanh cầu Stari Most hiện lên đầy thơ mộng tựa như trong những câu chuyện cổ tích. Chengyang là nhịp dẫn giữa 2 ngôi làng nhỏ, là nơi trú nắng trú mưa và đặt các gian bán hàng của người dân bản địa. Điểm đặc biệt của cây cầu này chính là dù được làm từ gỗ nhưng hoàn toàn không sử dụng đinh tán mà được cố định và đứng vững bằng các khớp nối. Đây là một trong những cây cầu có cách thiết kế cực kỳ độc đáo. Vào những ngày mưa gió, người dân địa phương có thói quen tụ tập, nghỉ ngơi, trò chuyện, giao tiếp cộng động và tổ chức cả các hoạt động giải trí ngay tại các vọng gác trên cầu. Một trong những cây cầu đẹp nhất thế giới nằm trong danh sách này chính là Rakotzbrücke, một nhịp cầu đã hơn trăm năm tuổi, với thiết kế nửa vòng tròn độc đáo. Maddalena là một trong những di sản quý báu nhất của Italy, nơi này còn được gọi là cây cầu của Mary Magdalene, được xây dựng vào thế kỷ 11. Nhịp cầu này là nguồn cảm hứng của nhiều nghệ sĩ, và giới văn đàn, xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật. Cầu Kintai là một công trình cầu gỗ có thiết kế thân cầu cong uốn lượn vô cùng độc đáo. Kintai nằm ở dưới chân núi Yokohama, một trong những thắng cảnh ở xứ sở mặt trời mọc. Nếu có dịp đến Budapest, đừng bỏ lỡ việc ghé thăm cầu Chain, một trong những biểu tưởng của thành phố, đây một trong những điểm lý tưởng nhất ở Budapest để đi dạo về đêm. Được biết, cây cầu Chain còn là cây cầu treo dài nhất châu Âu, với chiều dài lên đến 375 m.