Cất tảng đá lạ dưới gầm giường, ai ngờ là “báu vật” nghìn tỷ

Ngư dân này coi tảng đá này như vật may mắn và cất dưới gầm giường suốt 10 năm mà không biết giá trị thực sự của nó. Sau khi ngôi nhà của người ngư dân gặp hỏa hoạn, viên đá được phát hiện và mang đến trung tâm du lịch để kiểm định. Kết quả cho thấy đó là viên ngọc trai có giá trị lên đến 100 triệu USD (khoảng 2.400 tỷ đồng). Viên ngọc trai này được xác nhận là lớn nhất thế giới với bề ngang 30cm, chiều dài 67cm và trọng lượng 34kg. "Báu vật" này được trưng bày tại sảnh của Tòa thị chính New Green ở Puerto Princesa, Philippines và nơi đây trở thành điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách tham quan. Chủ nhân của viên ngọc trai vẫn là người ngư dân đã phát hiện ra nó, và chưa có thông tin về việc chuyển giao viên ngọc cho chính phủ. Trong một trường hợp hi hữu khác, một phụ nữ nghèo ở Thái Lan, Sifino Kasemson, đã phát hiện viên ngọc trai melo quý hiếm có giá trị vài tỷ đồng trong con ốc táo mà cô mua để chuẩn bị bữa ăn cho chồng. Viên ngọc quý mà Sifino Kasemson phát hiện có màu cam rực rỡ, nặng 1,8 gram, có thể có giá trị hàng trăm nghìn USD. Mời quý độc giả xem thêm video: Đào được “tảng đá” hình thù kỳ dị, ai ngờ là “báu vật” nghìn tỷ.

