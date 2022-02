Cặp hổ đen bỗng dưng xuất hiện đầu năm Nhâm Dần: Loài cực hiếm!

Mới đây, nhiếp ảnh gia Satya Swagat (23 tuổi) đã bắt gặp hai con hổ đen cực hiếm đang đi dạo quanh Vườn Quốc gia Nandankanan ở miền đông Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu tại Ấn Độ ước tính chỉ có khoảng 7 - 8 cá thể hổ đen sống ở bang Odisha. Vì vậy không phải ai cũng có may mắn nhìn thấy chúng. Hổ đen thực chất là hổ Bengal có các vằn đen xuất hiện trên thân mình dày đặc hơn bình thường. Chúng có vẻ ngoài đặc biệt do đột biến gen hay còn được gọi là bệnh hắc tố giả. Những con hổ này thường có phần họa tiết đen sọc sẫm chạy dọc sống lưng hòa cùng bộ lông vàng cam nhạt thường thấy. Nhiếp ảnh gia Satya cho biết anh đã "sởn gai ốc" khi bất ngờ bắt gặp hai cá thể hổ đặc biệt này. "Tôi không thể tin vào mắt mình và trong một thoáng tôi dường như quên mất rằng con hổ này đang di chuyển ngay gần mình. Thật sự tôi đã quá ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chúng", Swagat cho biết. Anh chia sẻ rằng mình lần đầu được nghe về loài hổ đen quý hiếm này từ những người bạn đã có dịp tới thăm quan Vườn Quốc gia Nandankanan. Cuối năm 2020, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư tên là Soumen Bajpayee cũng chụp được ảnh của một con hổ đen ở Odisha. Trước đó, hổ đen Similipal ở Odisha, Ấn Độ chỉ được nhìn thấy một lần hồi năm 1993 và 2007. Tuy nhiên, theo báo cáo của Financial Express, nghệ sĩ James Forbes khi vẽ tranh ở Kerala cũng đã nhìn thấy một con hổ đen từ năm 1773. Hổ Bengal là một phân loài hổ sống chủ yếu ở vùng lục địa Ấn Độ. Chúng là loài động vật biểu tượng quốc gia của Bangladesh. Hổ Bengal được xem là loài hổ lớn thử hai thế giới. Hổ bengal là loài hổ có số lượng đông nhất ở châu Á, chúng thường được tìm thấy trong các khu rừng rậm rạp, đầm lầy và các khu rừng rậm trên khắp các nước Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan và Nepal. Hổ bengal có bộ lông màu vàng pha cam nhạt và các dải lông đen hoặc nâu đậm, bụng của chúng có màu trắng. Hổ Bengal là loài săn mồi ăn thịt thống trị, chúng săn mồi kiên trì bằng cách rình rập cho đến khi thấy cơ hội con mồi mất cảnh giác. Hổ bengal chủ yếu săn các loài ăn cỏ lớn như hươu nai, lợn rừng, trâu bò, và dê. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Mới đây, nhiếp ảnh gia Satya Swagat (23 tuổi) đã bắt gặp hai con hổ đen cực hiếm đang đi dạo quanh Vườn Quốc gia Nandankanan ở miền đông Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu tại Ấn Độ ước tính chỉ có khoảng 7 - 8 cá thể hổ đen sống ở bang Odisha. Vì vậy không phải ai cũng có may mắn nhìn thấy chúng. Hổ đen thực chất là hổ Bengal có các vằn đen xuất hiện trên thân mình dày đặc hơn bình thường. Chúng có vẻ ngoài đặc biệt do đột biến gen hay còn được gọi là bệnh hắc tố giả. Những con hổ này thường có phần họa tiết đen sọc sẫm chạy dọc sống lưng hòa cùng bộ lông vàng cam nhạt thường thấy. Nhiếp ảnh gia Satya cho biết anh đã "sởn gai ốc" khi bất ngờ bắt gặp hai cá thể hổ đặc biệt này. "Tôi không thể tin vào mắt mình và trong một thoáng tôi dường như quên mất rằng con hổ này đang di chuyển ngay gần mình. Thật sự tôi đã quá ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chúng", Swagat cho biết. Anh chia sẻ rằng mình lần đầu được nghe về loài hổ đen quý hiếm này từ những người bạn đã có dịp tới thăm quan Vườn Quốc gia Nandankanan. Cuối năm 2020, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư tên là Soumen Bajpayee cũng chụp được ảnh của một con hổ đen ở Odisha. Trước đó, hổ đen Similipal ở Odisha, Ấn Độ chỉ được nhìn thấy một lần hồi năm 1993 và 2007. Tuy nhiên, theo báo cáo của Financial Express, nghệ sĩ James Forbes khi vẽ tranh ở Kerala cũng đã nhìn thấy một con hổ đen từ năm 1773. Hổ Bengal là một phân loài hổ sống chủ yếu ở vùng lục địa Ấn Độ. Chúng là loài động vật biểu tượng quốc gia của Bangladesh. Hổ Bengal được xem là loài hổ lớn thử hai thế giới. Hổ bengal là loài hổ có số lượng đông nhất ở châu Á, chúng thường được tìm thấy trong các khu rừng rậm rạp, đầm lầy và các khu rừng rậm trên khắp các nước Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan và Nepal. Hổ bengal có bộ lông màu vàng pha cam nhạt và các dải lông đen hoặc nâu đậm, bụng của chúng có màu trắng. Hổ Bengal là loài săn mồi ăn thịt thống trị, chúng săn mồi kiên trì bằng cách rình rập cho đến khi thấy cơ hội con mồi mất cảnh giác. Hổ bengal chủ yếu săn các loài ăn cỏ lớn như hươu nai, lợn rừng, trâu bò, và dê. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News