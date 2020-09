Cao mét rưỡi, nữ streamer gợi cảm vẫn thu về hàng tỷ đồng mỗi năm

Xinh xắn dễ thương như các thần tượng hiện giờ, cộng thêm tài ăn nói cực kỳ duyên dáng, So Daejang đang là một trong những gương mặt sáng giá nhất của làng streamer Hàn Quốc. Tuy nhiên, nữ streamer này sở hữu chiều cao cực kỳ khiêm tốn chỉ có 1m40. Mặc dù ngoại hình bé nhỏ nhưng lượng fan hâm mộ của cô nàng Daejang lại ở mức vô cùng khổng lồ. Điều này cũng xuất phát rất nhiều từ khả năng mang tới các nội dung vô cùng đa dạng của Daejang. Go Eun được cộng đồng mạng đánh giá là một nữ streamer đầy nghịch lý. Sở dĩ nói như vậy vì tuy chỉ cao 1m50, nhưng Go Eun lại sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, và ngạc nhiên hơn nữa là vòng một cũng khá gợi cảm. Nhiều người còn cho rằng chính nhờ chiều cao một mét bẻ đôi này của cô nàng lại càng khiến cho họ thêm phần yêu thích. Chuyên thực hiện các clip, video liên quan tới ăn uống, ẩm thực thế nhưng đáng ngạc nhiên là thân hình của nữ Youtuber mukbang Shuki vẫn cứ mi nhon như thường. Nhìn ảnh dạo phố chụp toàn cảnh, cô nàng trông cứ như học sinh tiểu học vậy. Trên thực tế, chiều cao của Shugi là khoảng 1m50, và mỗi năm cô nàng cũng kiếm được tối thiểu 1.5 tỷ. Tương tự như Daejang, chiều cao của cô nàng Aishu cũng chỉ rơi vào cỡ 1m43 - con số quá khiêm tốn. Tuy nhiên, cô nàng chẳng bao giờ giấu giếm về chiều cao của mình mà còn tỏ ra rất tự hào về nó. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Stream game - Nghề kiếm tiền từ GAME - Nguồn: VTV24

