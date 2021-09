Cảnh báo nóng: Khủng hoảng khí hậu hủy diệt văn minh loài người!

Ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu tại Nhà Trắng " Khủng hoảng khí hậu đến rồi. Chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn. Chúng ta cần phải hành động". Nguyên nhân là do Mỹ đã phải hứng chịu sự tàn phá trên diện rộng của thời tiết khắc nghiệt - bão Ida tàn phá từ Louisiana đến New York trong khi những đám cháy rừng kỷ lục thiêu đốt California. Tuy nhiên, khủng hoảng khí hậu không phải chỉ riêng nước Mỹ, nó là vấn đề sống còn của toàn thế giới. Mới đây, thủ tướng Hy Lạp chia sẻ với Reuters: “Trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ đại diện cho sự hủy diệt nền văn minh loài người”. Các quốc gia Địa Trung Hải đang chứng kiến những hậu quả của quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu trong suốt những năm qua. Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Síp và Tây Ban Nha đã bị tàn phá bởi những trận cháy rừng và nhiệt độ cao kỷ lục vào mùa hè này. Một Ủy ban khí hậu của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng các đợt nắng nóng chết người, các trận cuồng phong lớn và các hiện tượng thời tiết kỳ lạ khác sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trên toàn cầu. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, 53 tuổi, được đào tạo tại Harvard, đã biến hoạt động chống biến đổi khí hậu trở thành trọng tâm trong các hoạt động của chính quyền Hy Lạp trong nhiệm kỳ của mình. "Chúng ta phải rất, rất, rất rõ ràng. Đây chính xác là những gì đang bị đe dọa. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, hành tinh này sẽ không còn hiếu khách với loài người vào cuối thế kỷ này", ông Mitsotakis cho biết thêm. Tổ chức Khí tượng Thế giới, một cơ quan của Liên hợp quốc, đã đánh giá số lượng các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra đã tăng gấp 5 lần trong vòng 50 năm qua, giết chết hơn 2 triệu người và thiệt hại tổng cộng 3,64 nghìn tỉ USD. Năm ngoái, lũ lụt ở Hy Lạp đã tiêu tốn nửa tỉ euro và mỗi vụ mùa bị tàn phá bởi thời tiết khắc nghiệt có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu USD. Xói mòn bờ biển do mực nước biển dâng là một thách thức khác, đe dọa trực tiếp đến du lịch, một lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với Hy Lạp. Dự đoán 10 triệu người có thể tử vong do nhiệt độ quá cao nếu các nhà lãnh đạo thế giới không đồng thuận cắt giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030. Hơn 400 triệu người sẽ "không thể làm việc ngoài trời" vào những năm 2030, với khoảng 10 triệu trường hợp tử vong được dự đoán do "căng thẳng về nhiệt độ". Số lượng các trận lũ lụt sẽ tăng lên vào đầu thế kỷ tới. Gần 200 triệu người trên toàn thế giới có thể sẽ sống dưới mức lũ 100 năm, mức nước bắt đầu tràn vào khu vực xung quanh. Gần 60 triệu người có khả năng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mực nước biển dâng cao. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

