Cận cảnh tủ lạnh di động giữ vaccine giá rẻ cho các nước nghèo

Trước tình trạng hàng triệu người dân ở các nước nghèo thiệt mạng mỗi năm do thiếu vaccine, Will Broadway, sinh viên ngành Công nghệ và Thiết kế Công nghiệp tại Đại học Loughborough (Anh) đã phát minh loại tủ lạnh di động có khả năng bảo quản vaccine ở nhiệt độ lý tưởng trong quá trình vận chuyển và đặt tên là Isobar. Phát minh này đặc biệt phù hợp cho các nước nghèo, các nước đang phát triển có thể tiếp cận được với vaccine. Phát minh này giúp cậu giành giải thưởng James Dyson, giải thưởng hàng năm dành cho sinh viên trên toàn thế giới có phát minh mang tính ứng dụng cao. Isobar có khả năng duy trì nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C trong 30 ngày. Nó hoạt động dựa trên việc đốt amoniac và nước, tạo amoniac dạng hơi cung cấp cho khoang làm mát. Will lên ý tưởng phát minh tủ lạnh di động vào năm 2012 sau chuyến du lịch đến Cambodia và một số nước khác ở khu vực Đông Nam Á. Chuyến đi thúc đẩy cậu phải làm gì đó để góp phần giải quyết vấn đề vaccine cho người nghèo đói. Trước đó, cậu làm việc trong lĩnh vực tư vấn thiết bị y tế và hiểu rõ quá trình các công ty lớn kiếm tiền sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo ước tính, Isobar có thể cứu sống khoảng 1,5 triệu người trên thế giới mỗi năm - một con số khá ấn tượng. Will sẽ không xin cấp bằng sáng chế vì lo ngại điều này sẽ cản trở quá trình đưa Isobar vào sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi. Nam sinh không có ý định kiếm tiền từ phát minh này mà chỉ muốn hỗ trợ người dân các nước nghèo. Chàng trai 9X khẳng định mục đích chính của Isobar vẫn là bảo quản vaccine trong quá trình vận chuyển ở các nước đang phát triển.

