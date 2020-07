Cận cảnh tàu hoả chạy bằng không khí đầu tiên trên thế giới

Vào tháng 9/2018, Đức đã đưa vào vận hành tuyến tàu hỏa đầu tiên trên thế giới chạy bằng nhiên liệu hydrogen thay thế tàu chạy bằng diesel đang hoạt động hiện nay. Đó là con tàu không có khí thải Coradia iLint do công ty đường sắt Alstom của Pháp sản xuất. Theo công ty Alstom, tàu có độ ồn khá thấp so với loại tàu sử dụng nhiên liệu diesel, âm thanh phát ra chỉ đến từ tiếng bánh xe va chạm trên đường ray và tiếng cản của không khí. Tốc độ tối đa của tàu có thể đạt tới 110 km/ giờ, quãng đường di chuyển xa nhất lên tới 800 km. Đây cũng là tàu chở khách sử dụng hydro đầu tiên trên thế giới có thể thực hiện những chuyến hành trình dài. Mặc dù có giá thành đắt hơn loại tàu vận hành bằng nhiên liệu diesel (gây ô nhiễm môi trường), tàu thế hệ mới đạt ưu thế về độ thân thiện với môi trường. Trong quá trình di chuyển, năng lượng dư thừa được lưu trữ trong các pin lithium trên tàu. Công nghệ sử dụng hydro này thân thiện hơn nhiều so với diesel. Chúng tạo ra điện năng để cấp năng lượng cho pin và động cơ bằng cách trộn hydro và oxy. Phát thải duy nhất của công nghệ này là nước và năng lượng dư thừa được lưu trữ trong pin lithium ion gắn trên tàu. Alstom đang đặt cược vào công nghệ này như một giải pháp thay thế xanh và êm ái hơn đối với các con tàu chạy bằng diesel trên các tuyến đường sắt không điện khí – một viễn cảnh hấp dẫn đối với nhiều thành phố của Đức đang tranh giành để chống ô nhiễm không khí. Họ cho biết đang có kế hoạch cung cấp thêm 14 tàu không khí thải khác cho tiểu bang Lower Saxony vào năm 2021, trong khi các tiểu bang khác cũng bày tỏ sự quan tâm. Đây là một giải pháp về giao thông công cộng thân thiện, bảo vệ môi trường.

