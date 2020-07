Cận cảnh tàu cao tốc có thể chạy khi mất điện do thảm hoạ

Tàu N700S tốc độ 360km/h không chỉ chạy nhanh và êm hơn mà còn có thể vận chuyển hành khách an toàn khi xảy ra động đất. Tàu N700S đi vào hoạt động từ ngày 1/7 trên tuyến Tokaido Shinkansen nối ga Tokyo với ga Shin-Osaka ở Osaka. Với tốc độ tối đa 360km/h, con tàu lập kỷ lục mới trong đợt chạy thử năm 2019 và trở thành một trong những mẫu tàu nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, tốc độ vận hành của tàu sẽ giới hạn ở mức 285km/h. Đây là mẫu tàu viên đạn mới đầu tiên được công ty Đường sắt Nhật Bản (JR Central) bổ sung cho tuyến Tokaido Shinkansen, tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trên thế giới, trong vòng 13 năm. Về hình dáng, N700S không quá khác biệt so với các mẫu tàu N700 hoặc N700A cũ hơn, ngoại trừ logo màu vàng thanh thoát. Tuy nhiên, con tàu có phần mũi góc cạnh, rìa ngoài cong nhiều và thiết kế đèn pha đẹp mắt hơn. Mẫu tàu mới tích hợp công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống ắc quy lithium-ion được lắp dưới mặt sàn. Hệ thống này cho phép tàu vẫn chạy được với tốc độ chậm trong trường hợp nguồn điện bị cắt vì động đất, theo Asahi Shimbun. Về nội thất, thiết kế hàng ghế mới cho phép hành khách ngả về sau nhiều hơn, cung cấp sự thoải mái cho những chặng đường dài. Mỗi ghế có một cổng sạc điện cá nhân. Mẫu tàu mới chạy êm và trơn tru hơn nhờ hệ thống giảm chấn tự động cho phép hấp thụ chuyển động của tàu. Ngoài tập trung vào tăng độ thoải mái, các kỹ sư thiết kế cũng ưu tiên tính an toàn. Tàu N700S trang bị hệ thống phanh và kiểm soát tự động giúp tàu dừng bánh nhanh hơn trong trường hợp khẩn cấp. Với hệ thống đẩy tự hành hoạt động nhờ pin lithium-ion đầu tiên trên thế giới, N700S có thể chạy quãng đường ngắn nếu mất điện và di chuyển tới nơi an toàn ở tốc độ thấp nếu mắc kẹt trong khu vực có nguy cơ cao như cầu hoặc đường hầm giữa động đất. Các bộ phận cải tiến chiếm ít diện tích hơn bên dưới sàn tàu so với mẫu tàu cũ, cho phép thay đổi cấu hình linh hoạt từ 4 tới 16 toa. Điều này cũng giúp giảm tiêu thụ điện trong khi nâng cao năng suất vận hành tàu.

