Cận cảnh mẫu taxi bay được thử nghiệm lần đầu tại Paris

VoloCity là mô hình thế hệ thứ 4 của nguyên mẫu taxi bay 18 cánh quạt, được sản xuất bởi một công ty khởi nghiệp của Đức. Cuộc thử nghiệm "taxi bay VoloCity", do công ty Volocopter của Đức sản xuất sẽ được tiến hành ở khu vực ngoại ô Paris, để chuẩn bị cho kế hoạch phục vụ du khách trong dịp diễn ra Thế vận hội Mùa hè 2024 (Summer Olympic 2024) ở Pháp. "Taxi bay VoloCity" là một phương tiện cất và hạ cánh thẳng đứng giống như máy bay không người lái. Chính quyền vùng thủ đô Paris và các đối tác gồm ADP và RATP cho biết, VoloCity được lựa chọn để thử nghiệm bay ở khu vực ven đô, để có thể trở thành một phương tiện công cộng mới chở người hay hàng hóa trong tương lai. VoloCity được trang bị 18 cánh quạt và 9 bộ pin. Mỗi chiếc có thể chở 2 hành khách và hành lý xách tay, với trọng tải tối đa là 200 kg. Phương tiện có thể bay với tốc độ 110 km/h và ở độ cao từ 400 đến 500 m so với mặt đất. Giám đốc điều hành của Volocopter, Fabien Nestmann cho biết các nhà chế tạo chiếc taxi bay hy vọng sẽ nhận được chứng nhận từ Cơ quan An toàn hàng không Liên minh Châu Âu trong vòng vài năm tới. VoloCity được hy vọng có thể được đưa vào hoạt động trong dịp Olympic Games 2024, vì tình trạng ùn tắc giao thông là một thách thức rất lớn trong việc tổ chức thế vận hội. Kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Olympic Games 2024 là việc triển khai "taxi bay" trên quy mô lớn. Việc sử dụng rộng rãi "taxi bay" có thể trở thành hiện thực vào năm 2030. Dự án như vậy có thể kéo dài hàng chục năm. Nếu dự án nhận được sự chấp thuận của người dân và vượt qua các quy định về an ninh giao thông hàng không, các bãi đáp, điểm đón khách, trạm sạc và trung tâm bảo dưỡng sẽ được xây dựng vào đầu năm 2021. Volocopter vào tháng 10 năm ngoái đã thử nghiệm phương tiện bay của họ tại trung tâm thành phố Singapore. Công ty này hy vọng taxi bay sẽ đáp ứng được việc đón và đưa các du khách, các đoàn thể thao đến địa điểm thi đấu, khách sạn tại Thế vận hội Mùa hè 2024 trong bối cảnh tắc nghẽn giao thông. Một số công ty khác như Boeing, Airbus, Toyota, Hyundai và SkyDrive cũng đang triển khai những dự án tương tự. Mời quý độc giả xem video: Trải nghiệm "taxi bay" ở Jordan - Nguồn: VTV24

