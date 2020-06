Cận cảnh màn "giải cứu" máy bay Vietjet Air bằng... công cụ thô sơ

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cập nhật đến 6 giờ sáng nay, các đơn vị tại sân bay đã khắc phục xong sự cố máy bay bị trượt khỏi đường băng, kéo máy bay trở lại sân đỗ và giải phóng đường băng này. Lực lượng cứu hộ và các đơn vị liên quan ở sân bay Tân Sơn Nhất đã tham gia ''giải cứu'' máy bay bị trượt khỏi đường băng suốt từ chiều 14/6 đến sáng nay. Theo đó, đội cứu hộ sử dụng những công cụ, phương pháp khá...thô sơ để ''giải cứu'' máy bay. Xe lai dắt kéo tàu bay ra khỏi bãi bùn lầy, trong khi một xe cần cẩu hỗ trợ từ phía sau để chiếc A321neo không bị tụt lại. Thời tiết mưa gió khiến bùn đất bám đầy bánh xe, cản trở khá nhiều đến quá trình ''giải cứu'' máy bay. Thợ cứu hộ dùng xẻng loại bỏ bớt bùn đất khỏi bánh xe. Đến 6h sáng, chiếc A321 đã được kéo từ bãi cỏ lên đường băng 25 trái sau khi hoàn tất việc kích cao, thay lốp máy bay... Sau 45 phút lai dắt, đến 6h15, tàu bay được "giải cứu" khỏi thảm cỏ đầy bùn lầy bên trong sân bay Tân Sơn Nhất. Khi máy bay của hãng VietJet trở lại đường băng, lực lượng chức năng đã xịt nước để loại bỏ bùn đất bám trên vỏ máy khi trượt ra thảm cỏ. Xe lai dắt sau đó đưa máy bay trở lại sân đỗ. Sau khi tàu bay được đưa về sân đỗ, lực lượng tại chỗ đã tổng vệ sinh mặt đường và các thiết bị tham gia hỗ trợ. Trước đó, vào lúc 12h22 ngày 14/6, chuyến bay VJ322 hành trình từ Phú Quốc đến TP.HCM khi hạ cánh đã trượt ra khỏi đường băng và dừng lại trên bãi cỏ. Tại thời điểm hạ cánh, sân bay có mưa lớn, gió giật. Vì bị trượt ra bên ngoài lề cỏ (mép đường băng), dẫn đến một lốp của máy bay bị nổ. Tuy nhiên rất may mắn, toàn bộ hành khách và tổ bay an toàn. Sự cố khiến sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm ngưng hoạt động trong chiều 14.6 khiến hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng, hành khách có chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất phải chờ suốt nhiều giờ liền. Hiện, tổ công tác của Cục Hàng không Việt Nam đã có mặt ở TP.HCM để điều tra sự cố máy bay của VietJet lăn lệch đường băng sau khi hạ cánh. Máy bay lệch đường băng sân bay Tân Sơn Nhất: Vietjet nói gì? | VTC Now

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cập nhật đến 6 giờ sáng nay, các đơn vị tại sân bay đã khắc phục xong sự cố máy bay bị trượt khỏi đường băng, kéo máy bay trở lại sân đỗ và giải phóng đường băng này. Lực lượng cứu hộ và các đơn vị liên quan ở sân bay Tân Sơn Nhất đã tham gia ''giải cứu'' máy bay bị trượt khỏi đường băng suốt từ chiều 14/6 đến sáng nay. Theo đó, đội cứu hộ s ử dụng những công cụ, phương pháp khá...thô sơ để ''giải cứu'' máy bay . Xe lai dắt kéo tàu bay ra khỏi bãi bùn lầy, trong khi một xe cần cẩu hỗ trợ từ phía sau để chiếc A321neo không bị tụt lại. Thời tiết mưa gió khiến bùn đất bám đầy bánh xe, cản trở khá nhiều đến quá trình ''giải cứu'' máy bay. Thợ cứu hộ dùng xẻng loại bỏ bớt bùn đất khỏi bánh xe. Đến 6h sáng, chiếc A321 đã được kéo từ bãi cỏ lên đường băng 25 trái sau khi hoàn tất việc kích cao, thay lốp máy bay... Sau 45 phút lai dắt, đến 6h15, tàu bay được "giải cứu" khỏi thảm cỏ đầy bùn lầy bên trong sân bay Tân Sơn Nhất. Khi máy bay của hãng VietJet trở lại đường băng, lực lượng chức năng đã xịt nước để loại bỏ bùn đất bám trên vỏ máy khi trượt ra thảm cỏ. Xe lai dắt sau đó đưa máy bay trở lại sân đỗ. Sau khi tàu bay được đưa về sân đỗ, lực lượng tại chỗ đã tổng vệ sinh mặt đường và các thiết bị tham gia hỗ trợ. Trước đó, vào lúc 12h22 ngày 14/6, chuyến bay VJ322 hành trình từ Phú Quốc đến TP.HCM khi hạ cánh đã trượt ra khỏi đường băng và dừng lại trên bãi cỏ. Tại thời điểm hạ cánh, sân bay có mưa lớn, gió giật. Vì bị trượt ra bên ngoài lề cỏ (mép đường băng), dẫn đến một lốp của máy bay bị nổ. Tuy nhiên rất may mắn, toàn bộ hành khách và tổ bay an toàn. Sự cố khiến sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm ngưng hoạt động trong chiều 14.6 khiến hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng, hành khách có chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất phải chờ suốt nhiều giờ liền. Hiện, tổ công tác của Cục Hàng không Việt Nam đã có mặt ở TP.HCM để điều tra sự cố máy bay của VietJet lăn lệch đường băng sau khi hạ cánh. Máy bay lệch đường băng sân bay Tân Sơn Nhất: Vietjet nói gì? | VTC Now