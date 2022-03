Cận cảnh loài cây kỳ lạ trông giống hệt cây nấm màu đỏ

Trong thế giới thực vật, họ Nấm Malta hay họ Tỏa dương (Cynomoriaceae) gồm các loài thực vật có hoa kỳ lạ, với vẻ ngoài giống hệt nấm. Chúng có một phần thân trên mặt đất đứng thẳng với, không phân cành, dày cùi thịt, với phần trên phình ra như mũ nấm, chiều cao tối đa 30 cm. Khi nhìn kỳ, phần "mũ nấm" này thực chất là vô số chiếc lá nhỏ dạng vảy, mọc so le và xếp thành vòng xoắn quanh trục thân. Nhô ra khỏi đám lá là các cụm hoa có màu nâu đỏ, chứa nhiều hoa nhỏ mọc sát nhau. Thụ phấn nhờ côn trùng (ruồi, muỗi), các loài nấm Malta ra hoa và kết quả vào mùa hè. Quả của chúng gồm một một hạt có áo hạt bên ngoài. Dưới lòng đất, nấm Malta có thân rễ ngầm dài, màu nâu, phân nhánh. Do lá không có diệp lục, loài thực vật này sống hoàn toàn bằng cách ký sinh. Chúng gắn vào rễ một số loài cây bằng các rễ ngầm có giác mút của mình. Do có hình dáng và cách thức tồn tại giống hệt nấm, nấm Malta khiến nhiều người nhầm lẫn rằng chúng là nấm thực sự chứ không phải thực vật có hoa. Trên phương diện sinh học, Nấm (Fungi) và Thực vật (Plantae) hai giới sinh vật hoàn toàn khác nhau. Nấm đã xuất hiện và tách thành nhánh riêng trên cây sinh giới hơn một tỷ năm trước, trong khi thực vật xuất hiện muộn hơn nhiều. Ngày nay, có hai loài thuộc họ Nấm Malta được ghi nhận là nấm Malta thường gặp (Cynomorium coccineum), phân bố ở khu vực ven Địa Trung Hải, và tỏa dương (Cynomorium songaricum), phân bố ở Tây Nam Á và Trung Á. Các loài cây này đã được con người biết đến và sử dụng trong cuộc sống từ hàng nghìn năm trước. Công dụng chính của nấm Malta là làm thuốc, thực phẩm, và thuốc nhuộm. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

