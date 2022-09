Cận cảnh hồ muối “đắt” nhất hành tinh, quân đội phải canh gác 24/24

Hồ muối Chaerhan được ví là kho báu quốc gia, nằm cách thành phố Golmud, tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc 60 km. (Ảnh: Arttimes). Có trữ lượng khoảng 60 tỷ tấn tài nguyên muối, hồ muối Chaerhan là hồ muối lớn nhất ở Trung Quốc, có thể cung cấp trữ lượng muối cho 6 tỷ người trong vòng 1.000 năm, thậm chí lâu hơn nữa. (Ảnh: Travelmag) Không chỉ chứa tài nguyên muối (Natri clorua), hồ muối Chaerhan còn có các tài nguyên khác như Magie clorua (MgCl2), Clorua kali (KCl), Lithium, Bo, I-ốt... rất dồi dào. Do đó, chuyên gia ước tính giá trị kinh tế tiềm năng của nó lên tới 12.000 tỷ NDT. (Ảnh: Arttimes) Chính vì những lý do đó mà Trung Quốc rất coi trọng hồ nước muối này, xem nó là tài sản quốc chiến lược của quốc gia, một trong những "mỏ muối" mà nước này khai thác đều đặn hàng năm. (Ảnh: Arttimes) Để tránh cho kho báu tự nhiên này bị phá hoại bởi những kẻ xấu và bị khai thác bừa bãi, chính phủ Trung Quốc đã cử quân đội đến canh giữ 24/24 giờ. (Ảnh: Tổ quốc) Hồ muối Chaerhan còn có một tên gọi khác rất hay, nó còn được gọi là tấm gương của bầu trời. Vì bề mặt của nó rất sáng, thoạt nhìn giống như một tấm gương. (Ảnh: Travelmag) Điều này là do hàm lượng muối bên trong hồ rất lớn, tạo nên hiệu ứng tuyệt đẹp này. (Ảnh: viettravel) Hồ Chaerhan không chỉ nhìn bên ngoài rất đẹp, trong vắt mà còn có những cây cầu muối và những bông hoa muối có hình dáng kỳ lạ. Điều này khiến nơi đây trở thành kỳ quan độc nhất vô nhị trên thế giới. (Ảnh: Baidu) Không chỉ là một nơi có cảnh đẹp như chốn thần tiên, hồ muối Chaerhan còn tạo nên một nền công nghiệp sản xuất phân kali với quy mô lớn. (Ảnh: Arttimes) Lớp muối ở hồ Chaerhan có khả năng chịu lực lớn, ô tô và tàu hỏa có thể chạy trên đó, thậm chí máy bay cũng hạ cánh tại đây. (Ảnh: Baidu) Đó là lý do tại sao người ta có thể xây dựng nhà cửa, nhà máy sản xuất phân kali, tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng đều được xây dựng trên hồ muối Chaerhan này. (Ảnh: Arttimes) Lớp muối này dày tới 15-18m, tạo thành một cây cầu muối tự nhiên có tổng chiều dài 32km. Con đường băng qua cây cầu này khiến ai cũng mê mẩn bởi phong cảnh xung quanh cực kỳ đẹp. (Ảnh: Baidu)

