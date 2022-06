Cận cảnh con Nưa 9 mũi có độc tố gây khiếp sợ ở Việt Nam

Trong họ hàng nhà rắn, con Nưa và con Trăn trông bề ngoài khá giống nhau. Nhắc về con nưa, chắc hẳn nhiều người vẫn còn khá lạ lẫm. Con Nưa 9 mũi hay còn được gọi là rắn hoa bướm có tên hoa học là Daboia Russelii. Nưa là một loài bò sát thuộc họ rắn, chúng có kích thước và hình dạng tương tự như con trăn, tuy nhiên so với rắn và trăn thì độc tố chúng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí gây chết người. Sở dĩ nó được gọi là con nưa 9 mũi do chúng có 9 mũi, chính xác là chúng có 2 mũi chính cùng 7 mũi phụ. Loài động vật này thường có 2 sợi râu dài, có chứa một loại dịch đặc sệt có màu trắng đục. Dịch này cũng chính là một loại độc của con nưa 9 mũi, khá giống với mủ cóc. Loại độc này vốn dĩ bảo vệ loài nưa khi chúng bị tấn công và bắt mồi. Đầu trăn thường trườn sát đất, còn đầu Nưa khi trườn hay ngóc lên, răng chứa đầy nọc độc như rắn. Ban đêm, con Nưa thở phì phò, phì ra khí rất độc, nhất là đối với trẻ em. Nưa có mùi rất hôi như xác chết lâu ngày, đứng xa cả chục mét vẫn nhận ra. Độc của Nưa rất nguy hiểm. Có thông tin cho rằng, để chữa được chỉ có cách chế bộ da Nưa làm thuốc giải độc. Tuy nhiên, thông tin này cũng chưa được kiểm chứng rõ ràng. Loài động vật này thường trú trong bọng cây tại những vùng rừng ẩm ướt. Còn các loại trăn lại thường sống trong hốc đá hoặc đào hang trú ẩn. Tiết và mật trăn đều không độc nhưng tiết và mật Nưa lại tuyệt đối không được ăn. Người bị cắn nếu không được chữa trị vết thương sẽ sưng phù và nhiễm trùng. Ăn thịt Nưa có thể bị co giật, rối loạn nhịp tim, đau cơ, nôn ói và nặng có thể bị suy thận, ảnh hưởng đến tính mạng. Nưa 9 mũi được đánh giá là một loài cực độc. Nọc độc không chỉ trong răng của chúng mà còn có cả trên râu và nội tạng. Độc của Nưa có thể khiến nạn nhân xuất huyết máu và ngừng hoạt động của tuyến yên, dẫn đến tử vong. Ngoài ra, chất độc ấy cũng có thể khiến ngực nạn nhân biến mất, lông trên các bộ phận rụng, cơ bắp mềm nhũn và điều này dẫn đến việc nạn nhân bị biến thành một đứa trẻ trước tuổi dậy thì. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

