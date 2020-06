Cận cảnh bộ kit test nhanh COVID-19 của Việt Nam lưu hành tại châu Âu

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học công nghệ Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Sao Thái Dương chính thức công bố thành tựu nghiên cứu và sản xuất hai bộ kit chẩn đoán COVID-19. Hai bộ kit này mang tên One-step RT-PCR COVID-19 kit Thai Duong và RT-LAMP COVID-19 Kit Thai Duong, được kế thừa từ đề tài nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và sinh phẩm y tế. Sau khi nghiên cứu chế tạo và sản xuất, sản phẩm được thử nghiệm cho phát hiện virus SARS-CoV-2. Kết quả nghiên cứu đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công nhận đạt tiêu chuẩn về độ nhạy, độ đặc hiệu và tính ổn định trong thử nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 và có thể áp dụng cho phòng, chống dịch. Bộ kit RT-LAMP COVID-19 Kit Thai Duong là một kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt axid nucleic rất hiệu quả và đơn giản do phản ứng chỉ cần ủ tại nhiệt độ trong khoảng từ 60-65 độ C. Để thực hiện phản ứng LAMP, chỉ cần sử dụng một thiết bị ổn nhiệt đơn giản mà không cần đến các máy PCR. Bộ kit này cho phép giảm đáng kể thời gian phân tích mẫu với chỉ 30 phút so với khoảng 2 giờ khi sử dụng kỹ thuật real-time RT-PCR (sinh học phân tử), đồng thời không cho kết quả dương tính giả với các loại Corona virus khác gây bệnh trên người. Ngoài ra, bộ kit này cũng không cần đến các máy móc real-time, có thể ứng dụng tại các trại dã chiến, các khu vực y tế không đủ đầy mà vẫn cho kết quả chính xác đến 99,3%. Bộ kit RT-PCR cho kết quả sau 2-4 giờ tính từ khi lấy sinh phẩm. Độ đặc hiệu phân tích 100%, không có nhiễm chéo và sản phẩm ổn định trong điều kiện vận chuyển đá gel 2-8 độ C trong 72 giờ. Bộ kit này có giá thành là 480.000 đồng/test. Bộ kit RT-PCR cho kết quả chính xác, giảm trường hợp âm tính giả tới 40% so với các bộ kit test khác đang sử dụng tại Việt Nam. Mẫu vật xét nghiệm được lấy từ dịch cuống họng hoặc mũi. Do sử dụng đến máy real-time PCR nên bộ kit này cho kết quả chính xác đáng kinh ngạc. Mẫu vật sẽ cho kết quả theo thang chỉ thị màu để biết bệnh nhân đang âm tính hay dương tính với Covid-19. Hai bộ kit đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nước châu Âu và Mỹ vì khả năng ứng dụng phù hợp trong việc mở rộng quy mô xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các nước này. Sau ba tháng nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm, đến nay cả hai bộ kit đã khẳng định chất lượng và được Bộ Y tế Việt Nam cấp số lưu hành. Đồng thời, hai bộ kit cũng đã được phép lưu hành tự do tại châu Âu, được WHO chọn đưa vào danh sách sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học công nghệ Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Sao Thái Dương chính thức công bố thành tựu nghiên cứu và sản xuất hai bộ kit chẩn đoán COVID-19. Hai bộ kit này mang tên One-step RT-PCR COVID-19 kit Thai Duong và RT-LAMP COVID-19 Kit Thai Duong, được kế thừa từ đề tài nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và sinh phẩm y tế. Sau khi nghiên cứu chế tạo và sản xuất, sản phẩm được thử nghiệm cho phát hiện virus SARS-CoV-2. Kết quả nghiên cứu đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công nhận đạt tiêu chuẩn về độ nhạy, độ đặc hiệu và tính ổn định trong thử nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 và có thể áp dụng cho phòng, chống dịch. Bộ kit RT-LAMP COVID-19 Kit Thai Duong là một kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt axid nucleic rất hiệu quả và đơn giản do phản ứng chỉ cần ủ tại nhiệt độ trong khoảng từ 60-65 độ C. Để thực hiện phản ứng LAMP, chỉ cần sử dụng một thiết bị ổn nhiệt đơn giản mà không cần đến các máy PCR. Bộ kit này cho phép giảm đáng kể thời gian phân tích mẫu với chỉ 30 phút so với khoảng 2 giờ khi sử dụng kỹ thuật real-time RT-PCR (sinh học phân tử), đồng thời không cho kết quả dương tính giả với các loại Corona virus khác gây bệnh trên người. Ngoài ra, bộ kit này cũng không cần đến các máy móc real-time, có thể ứng dụng tại các trại dã chiến, các khu vực y tế không đủ đầy mà vẫn cho kết quả chính xác đến 99,3%. Bộ kit RT-PCR cho kết quả sau 2-4 giờ tính từ khi lấy sinh phẩm. Độ đặc hiệu phân tích 100%, không có nhiễm chéo và sản phẩm ổn định trong điều kiện vận chuyển đá gel 2-8 độ C trong 72 giờ. Bộ kit này có giá thành là 480.000 đồng/test. Bộ kit RT-PCR cho kết quả chính xác, giảm trường hợp âm tính giả tới 40% so với các bộ kit test khác đang sử dụng tại Việt Nam. Mẫu vật xét nghiệm được lấy từ dịch cuống họng hoặc mũi. Do sử dụng đến máy real-time PCR nên bộ kit này cho kết quả chính xác đáng kinh ngạc. Mẫu vật sẽ cho kết quả theo thang chỉ thị màu để biết bệnh nhân đang âm tính hay dương tính với Covid-19. Hai bộ kit đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nước châu Âu và Mỹ vì khả năng ứng dụng phù hợp trong việc mở rộng quy mô xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các nước này. Sau ba tháng nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm, đến nay cả hai bộ kit đã khẳng định chất lượng và được Bộ Y tế Việt Nam cấp số lưu hành. Đồng thời, hai bộ kit cũng đã được phép lưu hành tự do tại châu Âu, được WHO chọn đưa vào danh sách sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.