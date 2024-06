Cảm động tình mẫu tử của động vật: Số 1 tột cùng của hy sinh

1. Bạch tuộc: Hy sinh đến tột cùng: Bạch tuộc mẹ là một trong những bà mẹ vĩ đại nhất trong thế giới động vật. Mỗi lứa đẻ, bạch tuộc mẹ cho ra khoảng 50.000 quả trứng và phải chăm sóc chúng suốt 40 ngày. Trong thời gian này, mẹ bạch tuộc không thể rời tổ trứng để đi săn mồi, vì vậy, để duy trì sự sống, mẹ bạch tuộc sẵn sàng ăn một phần cơ thể mình. 2. Gấu trúc: Tình mẫu tử đầy cẩn trọng. Gấu trúc mẹ chăm sóc con non một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Gấu trúc con khi mới sinh rất nhỏ bé và mù tạm thời, đòi hỏi sự chăm sóc liên tục từ mẹ. Một trường hợp đáng chú ý là mẹ gấu trúc Mei Xiang tại Vườn thú Quốc gia Smithsonian, đã bảo vệ con mình đến mức quên ăn, quên ngủ và thậm chí ngăn cản cả nhân viên vườn thú tiếp cận để kiểm tra sức khỏe của con non. 3. Cá heo: Dẫn đường và bảo vệ: Cá heo mẹ không chỉ yêu thương mà còn rất thông minh trong việc chăm sóc con. Chúng dẫn đường cho con non, tạo không gian an toàn và dùng tiếng huýt sáo đặc trưng để gọi con nếu chúng bị lạc. Điều này giúp cá heo con dễ dàng tìm lại mẹ và nhận được sự bảo vệ cần thiết. 4. Cá voi: Trái tim khổng lồ, tình yêu vĩ đại: Cá voi xanh, loài động vật có trái tim lớn nhất, dành tình cảm đặc biệt cho con của mình. Trong hai năm đầu đời, cá voi mẹ theo dõi sát sao con non, bảo vệ chúng khỏi kẻ thù và bắn sữa vào miệng con để đảm bảo chúng nhận đủ dinh dưỡng. 5. Nhện: Bảo vệ con đến cùng: Nhện mẹ Nam Mỹ, loài Mesabolivar Aurantiacus, giữ túi trứng trong hàm cho đến khi trứng nở. Nhện sói cái sẽ gắn túi trứng vào bộ phận nhả tơ của mình và bảo vệ chúng quyết liệt. Khi trứng nở, nhện con trèo lên lưng mẹ và được mẹ bảo vệ cho đến khi chúng đủ lớn để tự di chuyển. 6. Khỉ đột: Chăm sóc từng ly từng tí. Khỉ đột mẹ không chỉ chăm sóc mà còn luôn kề cận con non cho đến khi chúng có thể tự lập. Tại Vườn thú Bristol, Anh, khỉ đột con Afia được khỉ đột mẹ nuôi Romina chăm sóc sau khi mẹ ruột của Afia gặp vấn đề sức khỏe. Hình ảnh Romina yêu thương và bảo vệ Afia đã khiến nhiều người xúc động. 7. Meerkat: Dạy dỗ và bảo vệ: Meerkat mẹ và các thành viên trong đàn kiên nhẫn dạy con cách xử lý bọ cạp độc, nguồn thức ăn chính của chúng. Meerkat mẹ sẽ bảo vệ con non khỏi nguy hiểm và hướng dẫn chúng từ những bước đầu tiên. Khi gặp nguy hiểm, mẹ Meerkat sẽ gom các con non lại và che chắn cho chúng bằng thân mình. 8. Voi: Chăm sóc cả đàn: Voi mẹ là những bà mẹ vĩ đại trong thế giới động vật, mang thai suốt 22 tháng và chăm sóc con non với sự giúp đỡ của cả đàn. Voi con khi sinh ra đã nặng gần 100kg và cần sự chăm sóc đặc biệt từ mẹ và các thành viên khác trong đàn. Voi mẹ không chỉ bảo vệ mà còn dạy dỗ con non từ những ngày đầu tiên. Mời quý độc giả xem thêm video: Những khoảnh khắc động vật "lớn đùng" vẫn bám mẹ.

