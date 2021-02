Cài ngay 5 ứng dụng này nếu không muốn bỏ lỡ ảnh đẹp ngày Tết

Adobe Photoshop Camera là ứng dụng chụp ảnh mới của Adobe, và hoàn toàn miễn phí trên iOS và Android. Ứng dụng sở hữu các bộ lọc và hiệu ứng khác nhau để chỉnh sửa ảnh cả trong lúc chụp và sau khi chụp. Adobe Photoshop Camera sử dụng công nghệ AI để quan sát và nhận biết chủ thể chụp hình, từ đó gợi ý hiệu ứng phù hợp hơn để chúng ta chụp ảnh. Ứng dụng này phù hợp với những bạn không biết quá nhiều về chụp ảnh nhưng lại muốn sỡ hữu những bức ảnh đẹp xuất thần. Lightroom Mobile, là ứng dụng chỉnh sửa và xử lý ảnh chuyên nghiệp do hãng phần mềm danh tiếng Adobe sáng tạo ra. Với công cụ mạnh mẽ kế thừa từ bản PC, Lightroom là ứng dụng tuyệt vời để bạn để được những bức ảnh xinh lung linh với chế độ chụp HDR, sử dụng AI để tự động chỉnh sửa ảnh, hay “cứu vãn” bức ảnh bị cháy sáng hay nhoè. Lightroom cho phép người dùng tự tạo các preset cho riêng mình hoặc có thể tải thêm preset màu trên các hội nhóm chia sẻ tương tự như phiên bản trên PC. VSCO là ứng dụng sống ảo 'làm mưa làm gió' trong nhiều năm qua và là cái tên luôn nhận được nhiều ưu ái từ hàng triệu người dùng trẻ tuổi. Điều khiến VSCO làm say mê hàng triệu người không chỉ vì đây là ứng dụng dẫn đầu trào lưu chỉnh ảnh trên điện thoại, mà còn do sở hữu hàng trăm bộ lọc với hiệu ứng đẹp tuyệt vời, mang đậm chất nghệ thuật. Với VSCO, bạn cũng có thể tùy chỉnh mức độ hiệu ứng do các bộ lọc tạo, kết hợp cùng các công cụ chỉnh ảnh để được những hình ảnh ưng ý và nịnh mắt nhất. Snapseed là ứng dụng chỉnh ảnh chuyên nghiệp khiến giới "mộ điệu" mê mẩn và gắn bó trung thành bởi có nhiều tính năng đa dạng. Ứng dụng này có phần quen thuộc với những ai đang sử dụng Lightroom bởi nó có tính năng y hệt. Ứng dụng có nhiều tùy chỉnh chuyên nghiệp như phối cảnh, phơi sáng kép, ngược sáng, HDR Scape - cho phép ảnh phơi sáng nhiều lần, Grunge - viền chi tiết góc cạnh và ảnh chồng chéo nhau, hay Retro - ảnh chụp cổ điển,… Giống như Lightroom, ứng dụng này cũng không dễ dàng sử dụng cho người mới bắt đầu và không nắm rõ các thông số để chỉnh ảnh. RNI Films là một ứng dụng nhiếp ảnh tuyệt vời cho những ai yêu thích sử dụng các bộ lọc màu mang hơi hướng hoài cổ, đậm chất nghệ thuật. Đặc biệt là cho những bức ảnh mang nét Tết xưa. Bên cạnh các bộ lọc khá phong phú, RNI Films cũng trang bị thêm một loạt những công cụ chỉnh sửa ảnh tuyệt vời như tăng sáng, tương phản, làm nét, thêm nhiễu hạt hay thêm vết xước film,… Ứng dụng này cũng có thể chỉnh sửa cả ảnh RAW nhưng đây không phải là tính năng miễn phí.

