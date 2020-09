Cách đổi avatar Facebook theo nhân vật hoạt hình

Dạo gần đây Facebook rất chăm cập nhật những tính năng mới gây xôn xao trong cộng đồng và mới đây nhất là tính năng tạo emoji mang đặc trưng nhận diện riêng của mỗi người. Được biết, tính năng này đã được thử nghiệm một thời gian trước đây nhưng tới hôm nay mới được cập nhật đồng loạt. Emoji giúp tạo nên những hình ảnh mang nét đặc trưng riêng của mỗi cá nhân theo phong cách chibi dễ thương không "đụng hàng". Không chỉ cư dân mạng mà loạt sao Việt cho đến các thí sinh Rap Việt đang hot đình đám cũng nhanh tay bắt trend tự tạo avatar phiên bản hoạt hình siêu hot này. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Phương Nga cùng loạt người đẹp cập nhật ảnh đại diện bản hoạt hình "xịn" chẳng kém bản gốc. Người mẫu - diễn viên Bình An, người mẫu Lê Xuân Tiền cho đến ca sĩ Jun Phạm,...không chịu làm "người tối cổ" khi cũng nhanh chóng tạo ngay cho mình avatar đặc trưng riêng. "Facebook Avatar" cho phép người dùng có thể tạo nên một nhãn dán đậm dấu ấn của riêng mình với các tùy chọn phong phú như tóc, mắt, mũi, miệng, quần áo,... hệt như phiên bản đời thực. Để bắt trend avatar emoij cực hot này, bạn có thể thực hiện qua những bước cực kỳ đơn giản dưới đây. Trước hết, người dùng phải chắc chắn rằng phiên bản Facebook đang dùng là bản cập nhật mới nhất. Đầu tiên, bạn vào Xem thêm ở cuối Facebook. Chọn mục Avatar để bắt đầu tạo nên phiên bản hoạt hình của chính mình. Sau đó, bạn sẽ thấy một biểu tượng màu hồng với miệng cười toe toét, đây chính là nơi khởi đầu để bạn tạo nên biểu tượng cảm xúc của riêng mình. Hành trình tạo avatar bắt đầu từ bước chọn màu da, sau đó là kiểu tóc, mắt mũi, các đặc điểm trên khuôn mặt,...sao cho giống bản gốc nhất có thể. Hoàn thành các bước cơ bản, các nàng điệu đà thậm chí có thể make up và thêm filter để ảnh đại diện thêm xinh xắn theo gợi ý của ứng dụng. Tiếp đến, hãy lựa chọn dáng người, trang phục và thêm một số phụ kiện của cho nhãn dán của bạn trở nên thật lộng lẫy. Lưu ý rằng người dùng có nút bật camera trước, dùng để soi gương trong quá trình tạo hình. Khi đã tạo hình xong, hãy nhấp vào "Done" ở góc trên cùng bên phải và hoàn tất các bước cuối cùng. Và thế là bạn đã tạo ảnh đại diện hoạt hình thành công với phiên bản emoij khá giống bản gốc. Khi phiên bản hoạt hình của bạn đã được tạo, sẽ có 3 nút chức năng trên góc phải. Nút đầu tiên là để làm thành hình đại diện, hoặc chia sẻ lên trang cá nhân. Nút thứ hai để bạn xem và sử dụng các sticker dựa trên phiên bản hoạt hình của bạn. Nút thứ ba cho phép chỉnh sửa phiên bản hoạt hình. Tuy đang thu hút phần lớn giới trẻ và người dùng mạng xã hội nhưng các emoji của Facbook đang được nhận xét chưa thật sự phong phú và "giống" được như emoji của Apple. Cách làm đẹp Avatar Facebook bằng video | VTC

Dạo gần đây Facebook rất chăm cập nhật những tính năng mới gây xôn xao trong cộng đồng và mới đây nhất là tính năng tạo emoji mang đặc trưng nhận diện riêng của mỗi người. Được biết, tính năng này đã được thử nghiệm một thời gian trước đây nhưng tới hôm nay mới được cập nhật đồng loạt. Emoji giúp tạo nên những hình ảnh mang nét đặc trưng riêng của mỗi cá nhân theo phong cách chibi dễ thương không "đụng hàng". Không chỉ cư dân mạng mà loạt sao Việt cho đến các thí sinh Rap Việt đang hot đình đám cũng nhanh tay bắt trend tự tạo avatar phiên bản hoạt hình siêu hot này. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Phương Nga cùng loạt người đẹp cập nhật ảnh đại diện bản hoạt hình "xịn" chẳng kém bản gốc. Người mẫu - diễn viên Bình An, người mẫu Lê Xuân Tiền cho đến ca sĩ Jun Phạm,...không chịu làm "người tối cổ" khi cũng nhanh chóng tạo ngay cho mình avatar đặc trưng riêng. "Facebook Avatar" cho phép người dùng có thể tạo nên một nhãn dán đậm dấu ấn của riêng mình với các tùy chọn phong phú như tóc, mắt, mũi, miệng, quần áo,... hệt như phiên bản đời thực. Để bắt trend avatar emoij cực hot này, bạn có thể thực hiện qua những bước cực kỳ đơn giản dưới đây. Trước hết, người dùng phải chắc chắn rằng phiên bản Facebook đang dùng là bản cập nhật mới nhất. Đầu tiên, bạn vào Xem thêm ở cuối Facebook. Chọn mục Avatar để bắt đầu tạo nên phiên bản hoạt hình của chính mình. Sau đó, bạn sẽ thấy một biểu tượng màu hồng với miệng cười toe toét, đây chính là nơi khởi đầu để bạn tạo nên biểu tượng cảm xúc của riêng mình. Hành trình tạo avatar bắt đầu từ bước chọn màu da, sau đó là kiểu tóc, mắt mũi, các đặc điểm trên khuôn mặt,...sao cho giống bản gốc nhất có thể. Hoàn thành các bước cơ bản, các nàng điệu đà thậm chí có thể make up và thêm filter để ảnh đại diện thêm xinh xắn theo gợi ý của ứng dụng. Tiếp đến, hãy lựa chọn dáng người, trang phục và thêm một số phụ kiện của cho nhãn dán của bạn trở nên thật lộng lẫy. Lưu ý rằng người dùng có nút bật camera trước, dùng để soi gương trong quá trình tạo hình. Khi đã tạo hình xong, hãy nhấp vào "Done" ở góc trên cùng bên phải và hoàn tất các bước cuối cùng. Và thế là bạn đã tạo ảnh đại diện hoạt hình thành công với phiên bản emoij khá giống bản gốc. Khi phiên bản hoạt hình của bạn đã được tạo, sẽ có 3 nút chức năng trên góc phải. Nút đầu tiên là để làm thành hình đại diện, hoặc chia sẻ lên trang cá nhân. Nút thứ hai để bạn xem và sử dụng các sticker dựa trên phiên bản hoạt hình của bạn. Nút thứ ba cho phép chỉnh sửa phiên bản hoạt hình. Tuy đang thu hút phần lớn giới trẻ và người dùng mạng xã hội nhưng các emoji của Facbook đang được nhận xét chưa thật sự phong phú và "giống" được như emoji của Apple. Cách làm đẹp Avatar Facebook bằng video | VTC