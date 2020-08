Ảnh bé trai cháy nắng vì đeo khẩu trang gây sốt CĐM chỉ là... cú lừa

Thời gian vừa qua, mạng xã hội "phát sốt'' với những hình ảnh em bé bị cháy nắng vì đeo khẩu trang vô cùng hài hước. Cụ thể, khuôn mặt các bé xuất hiện hình chiếc khẩu trang in hằn khiến màu da mặt chia làm 2 phần rõ ràng, phần in hằn khẩu trang da trắng hơn so với vùng còn lại trên mặt. Điều này khiến nhiều người cho rằng những em bé này vì đeo khẩu trang đi dưới trời nắng nên đã bị cháy nắng đến mức in rõ hình chiếc khẩu trang quanh miệng. Thậm chí, một số ông bố bà mẹ còn đăng ảnh con trẻ kèm theo caption: "Giận mẹ hết sức. Đã nói nắng không thích đi biển mà cứ bắt đi, giờ thì mẹ đã hài lòng chưa?" khiến nhiều cư dân mạng nửa ngờ nửa tin. Tuy nhiên tất cả chỉ là ''một cú lừa''. Sự thật về vụ "cháy nắng kinh điển" này thực chất là nhờ vào sự tác động của ứng dụng công nghệ chứ không hề xảy ra chuyện mặt các bé bị cháy nắng. Để lưu lại "kỷ niệm" việc đeo khẩu trang trong mùa dịch COVID-19, nhiều ứng dụng chụp ảnh trong đó có B612 đã tạo bộ lọc AR khuôn mặt cháy nắng mới. Để tạo loạt ảnh đeo khẩu trang cháy nắng độc đáo và đáng yêu như các bé trên mạng xã hội cực kỳ đơn giản. Người dùng chỉ cần tải về ứng dụng chỉnh sửa ảnh này trên App Store hoặc Google Play, lựa chọn mục Sticker. Trong một loạt stickers thú vị, bạn có thể dễ dàng thấy bộ lọc ''cháy nắng vì đeo khẩu trang''. Chỉ cần lựa chọn và thỏa sức selfie để lưu lại những tấm hình ấn tượng nhất. B612 có cả bộ lọc ''cháy nắng vì đeo kính râm'' cho bạn lựa chọn. Ngoài ra, B612 cũng tạo rất nhiều stickers đeo khẩu trang hay ho khác cho người dùng trải nghiệm. Ngay cả bạn muốn đeo một chiếc khẩu trang tử tế, ứng dụng này cũng sẵn sàng phục vụ. Chắc hẳn không ít người sẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết sự thật về những tấm ảnh cháy nắng vì đeo khẩu trang gây sốt mạng xã hội và yên tâm đeo khẩu trang chống dịch ngay cả vào những ngày nắng nóng. Một số hình ảnh em bé bị cháy nắng vô cùng đáng yêu được phụ huynh lưu lại. Em bé Hàn Quốc ''gây bão'' mạng vì cháy nắng mà vẫn cực xinh. Phong cách đeo khẩu trang trong mùa nắng nóng tại Italy | VTV24

