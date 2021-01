Các vệ tinh ngoài không gian có thể va chạm do... “giành địa bàn”

SpaceX đã khơi mào "cuộc chiến" mới khi muốn vệ tinh của mình hạ độ cao quỹ đạo, giúp hệ thống Internet Starlink cải thiện tốc độ băng thông và giảm nguy cơ bị các mảnh vỡ trong không gian va phải. Hôm 26/1, Giám đốc điều hành SpaceX, Elon Musk, đã đăng trên Twitter với nội dung thuyết phục các quan chức của Ủy ban Truyền thông Liên bang rằng nên cho phép SpaceX di chuyển một số vệ tinh Starlink của mình xuống độ cao thấp hơn so với kế hoạch ban đầu.Amazon của Jeff Bezos nằm trong số các công ty phản đối yêu cầu của SpaceX, với lý do rằng việc sửa đổi sẽ ảnh hưởng đến các vệ tinh khác. Đáp trả, Elon Musk đã viết một dòng tweet. "Đối với hệ thống vệ tinh của Amazon, hệ thống vệ tinh này chỉ có thể được đưa vào sử dụng tối đa trong vài năm, nó không vì lợi ích công cộng mà cản trở việc triển khai mạng Starlink". Amazon cũng trả lời bình luận của Musk trong một tuyên bố sau đó rằng: "Sự thật rất đơn giản. Chúng tôi đã thiết kế hệ thống Kuiper để tránh sự can thiệp của Starlink và bây giờ SpaceX muốn thay đổi thiết kế hệ thống của mình. Những thay đổi đó không chỉ tạo ra môi trường nguy hiểm hơn cho các vụ va chạm trong không gian mà còn làm tăng nhiễu sóng vô tuyến cho khách hàng". Công ty của Musk hiện đã phóng lên 1.025 trong tổng số 12.000 vệ tinh dự kiến. Ông cho biết, khoảng 2.800 vệ tinh sẽ hạ độ cao quỹ đạo để đảm bảo yêu cầu. SpaceX đã bắt đầu chương trình thử nghiệm công khai vào tháng 10 năm ngoái. Dịch vụ ban đầu có giá 99 USD một tháng, bên cạnh chi phí trả trước 499 USD để đặt hàng Bộ phụ kiện Starlink, bao gồm thiết bị đầu cuối cho người dùng và bộ định tuyến Wi-Fi để kết nối với vệ tinh. Trong khi đó, Amazon đang phát triển mạng internet vệ tinh của riêng mình có tên là Project Kuiper. Hãng có kế hoạch phóng 3.236 vệ tinh internet vào quỹ đạo thấp của Trái đất - một hệ thống sẽ cạnh tranh với Starlink. Mặc dù Amazon vào tháng 12 năm ngoái đã vượt qua một cột mốc quan trọng về phần cứng ban đầu cho các ăng-ten cần để kết nối với mạng, công ty vẫn chưa bắt đầu sản xuất hoặc phóng vệ tinh của mình. Trong một bài thuyết trình với FCC, Goldman nhấn mạnh rằng đại diện của Amazon đã có "30 cuộc họp để phản đối SpaceX" nhưng "không có cuộc họp nào để ủy quyền cho hệ thống của riêng mình", cho rằng gã khổng lồ công nghệ đang cố gắng "kìm hãm sự cạnh tranh". Trong quá khứ, hiếm có vụ va chạm vệ tinh nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khi những công ty như SpaceX, Amazon hay OneWeb (Anh) chạy đua phóng vệ tinh lên quỹ đạo, nguy cơ xảy ra tai nạn có thể cao hơn. Năm ngoái, SpaceX yêu cầu FCC cho phép họ di chuyển 2.824 vệ tinh xuống quỹ đạo thấp hơn, từ 1.100 - 1.300 km xuống còn 540 - 570 km, với vùng đệm 30 km. Amazon khi đó cũng phản đối, bởi các vệ tinh Kuiper đang hoạt động ở độ cao 590 km với vùng đệm là 9 km. Các nhà khoa học từ lâu lo ngại các vụ va chạm trong không gian có thể tạo ra một phản ứng dây chuyền, gọi là "phản ứng Kessler". Trong đó, nguy cơ nghiêm trọng nhất của nó là làm hỏng các mạng lưới thông tin liên lạc trên Trái đất do các mảnh vỡ văng vào hệ thống vệ tinh hiện có.

