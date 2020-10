Các công nghệ cứu hộ, tìm người “đỉnh cao” của thế giới

Flycam - thiết bị thường ngày được coi là món đồ chơi của những người mê công nghệ hay của báo giới trong việc chụp ảnh toàn cảnh đang được phát triển thành những công cụ vận chuyển hàng hóa trong tương lai. Những chiếc Flycam hạng nhẹ có thể dùng để chuyên chở văcxin, bộ lọc nước hay thậm chí là điện thoại vệ tinh đến những khu vực khó tiếp cận. Những Flycam được trang bị bộ cảm biến đặc biệt có thể phát hiện dấu hiệu những người sống sót dưới đống đổ nát, trên biển và nhiều vùng khác. Hình ảnh Flycam cứu hộ tại hiện trường đổ nát ở Nepal. Sử dụng máy bay không người lái UAV trong tìm kiếm du khách người Anh mất tích tại Việt Nam năm 2016. Theo Fox News, NASA đã ứng dụng công nghệ vốn chỉ dành để khám phá sao Mộc và sao Thổ để cứu người trong các thảm họa. Thiết bị có tên Tìm kiếm người trong phản ứng khẩn cấp và thảm họa (FINDER) đã cứu được 4 người dưới đống đổ nát tại một nhà máy dệt may và một tòa nhà khác ở Chautara (Nepal). Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ này được ứng dụng trong một thảm họa thật sự. FINDER là một thiết bị gọn nhẹ với kích cỡ chỉ bằng một chiếc vali trung bình có trang bị hệ thống dò tìm bằng rađa. Hệ thống dò tìm này rất lý tưởng trong việc tìm người sống sót dưới các đống đổ nát sau thảm họa như lở tuyết, động đất hay cháy rừng. FINDER có thể xác định được người dưới đống đổ nát bằng cách phát đi một tín hiệu vi sóng tần số thấp xuyên qua đống đổ nát. Sau đó, thiết bị này sẽ tìm kiếm những sự thay đổi trong những tín hiệu dội ngược lại thiết bị. Những sự thay đổi trong tín hiệu có thể phát sinh từ những chuyển động nhỏ nhất của nạn nhân còn sống dưới đống đổ nát. Tìm kiếm cứu hộ trên biển đòi hỏi những công nghệ cao hơn, trong đó công nghệ viễn thám được cho là tối tân nhất và hiệu quả nhất được nhiều nước sử dụng. Cung cấp nguồn thông tin thứ cấp cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ hàng hải. Ở một mức độ nào đó, một hệ thống giám sát viễn thám có thể khắc phục những thiếu sót và bất cập của mắt người. Nó cũng có thể cải thiện tốc độ tìm kiếm và độ chính xác, và có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tỷ lệ thành công và hiệu quả cứu hộ. Do những giới hạn của mắt người, người cứu hộ khó có thể tìm thấy mục tiêu nhỏ trong điều kiện ánh sáng bất lợi, ban đêm hoặc điều kiện thời tiết mưa to, gió lớn. Quan sát thời gian dài liên tục cũng gây ra sự mệt mỏi của mắt người, dẫn đến độ nhạy phát hiện kém. Tất cả những yếu tố trên đã làm ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Hệ thống ảnh viễn thám giám sát để tìm kiếm và cứu hộ hàng hải bao gồm bốn mô-đun, mô-đun vệ tinh giám sát, mô-đun phát hiện tàu thuyền, mô-đun phân tích trạng thái biển và mô-đun xử lý tích hợp. Mô-đun phát hiện tàu có ba chức năng là định vị vị trí tàu, xác định/phân loại loại tàu và dự đoán hướng di chuyển của tàu. Phân tích trạng thái biển chủ yếu ước tính hướng độ cao sóng và hướng dòng chảy. Mô-đun xử lý tích hợp nhận thông tin từ mô-đun phát hiện tàu thuyền và mô-đun phân tích trạng thái biển. Dựa vào kết quả về vị trí của tàu gặp nạn và hướng sóng, kết hợp thời gian nhận dữ liệu, nó ước tính vị trí của tàu gặp nạn và kết hợp tham số vệ tinh, nó có thể hiệu chỉnh kết quả thu được thông qua phát hiện tàu. Kết quả phân tích bằng mô-đun xử lý tích hợp có thể được truyền đến Cơ quan an toàn hàng hải và tàu cứu hộ ngoài hiện trường, để đưa ra các quyết định cho công tác cứu hộ.

