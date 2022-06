Cá voi xuất hiện, lặn ngụp ở vịnh Cam Ranh: Loài cực linh thiêng!

Đoạn clip ghi lại cảnh một con cá voi lớn đang há miệng đớp mồi xuất hiện gần đảo Bình Hưng, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú khi xem clip trên. Theo anh Nam - người quay clip, con cá voi xuất hiện vào khoảng 8h sáng ngày 25/6, cách đảo Bình Hưng khoảng 400m. “Con cá voi mình không rõ nặng bao nhiêu nhưng nó to bằng cả cái thuyền vậy. Khu vực này cứ khoảng 2 - 3 năm thì lại xuất hiện cá voi”, anh Nam chia sẻ. Trong những năm qua, người dân và du khách từng thỉnh thoảng nhìn thấy cá voi xuất hiện tại một số vùng biển trong nước. Cá voi tên gọi khoa học là Cetacea, gồm khoảng 90 loài, hầu hết sinh sống ở những đại dương lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, vùng biển miền Trung thỉnh thoảng phát hiện cá voi trôi dạt vào bờ. Khi cá voi dạt bờ, ngư dân sẽ giải cứu thả lại về biển. Trong trường hợp, cá voi chết, người dân sẽ chôn cất chu đáo và thờ cúng cá voi. Tín ngưỡng thờ cá voi có từ lâu nhưng không ai rõ có từ khi nào. Tương truyền, các đời tổ tiên xa xưa đánh bắt cá trên biển gặp nạn được cá voi dìu thuyền vào bờ an toàn. Nhớ ơn cứu mạng của cá voi, người dân bắt đầu lập đền thờ để thờ cúng. Một truyền thuyết khác kể rằng, vua Lê Thánh Tông cùng các quan một lần đi thuyền trên biển gặp bão tố. Khi ấy, cá voi bất ngờ xuất hiện dìu thuyền vua vào bờ rồi bơi ra biển cả và biến mất. Vua Lê Thánh Tông trở về đất liền và sắc phong cá Hải Nhân Ngư Tôn Thần. Từ đó, người dân lập đền thờ cá và tục chôn cất cá voi được duy trì cho đến nay. Hàng năm, ngư dân thường tổ chức lễ cầu ngư tại miếu Ngư Ông nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, đi biển được bình an. Mời độc giả xem video: Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Nguồn: Nguồn VTV.

Đoạn clip ghi lại cảnh một con cá voi lớn đang há miệng đớp mồi xuất hiện gần đảo Bình Hưng, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú khi xem clip trên. Theo anh Nam - người quay clip, con cá voi xuất hiện vào khoảng 8h sáng ngày 25/6, cách đảo Bình Hưng khoảng 400m. “Con cá voi mình không rõ nặng bao nhiêu nhưng nó to bằng cả cái thuyền vậy. Khu vực này cứ khoảng 2 - 3 năm thì lại xuất hiện cá voi ”, anh Nam chia sẻ. Trong những năm qua, người dân và du khách từng thỉnh thoảng nhìn thấy cá voi xuất hiện tại một số vùng biển trong nước. Cá voi tên gọi khoa học là Cetacea, gồm khoảng 90 loài, hầu hết sinh sống ở những đại dương lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, vùng biển miền Trung thỉnh thoảng phát hiện cá voi trôi dạt vào bờ. Khi cá voi dạt bờ, ngư dân sẽ giải cứu thả lại về biển. Trong trường hợp, cá voi chết, người dân sẽ chôn cất chu đáo và thờ cúng cá voi. Tín ngưỡng thờ cá voi có từ lâu nhưng không ai rõ có từ khi nào. Tương truyền, các đời tổ tiên xa xưa đánh bắt cá trên biển gặp nạn được cá voi dìu thuyền vào bờ an toàn. Nhớ ơn cứu mạng của cá voi, người dân bắt đầu lập đền thờ để thờ cúng. Một truyền thuyết khác kể rằng, vua Lê Thánh Tông cùng các quan một lần đi thuyền trên biển gặp bão tố. Khi ấy, cá voi bất ngờ xuất hiện dìu thuyền vua vào bờ rồi bơi ra biển cả và biến mất. Vua Lê Thánh Tông trở về đất liền và sắc phong cá Hải Nhân Ngư Tôn Thần. Từ đó, người dân lập đền thờ cá và tục chôn cất cá voi được duy trì cho đến nay. Hàng năm, ngư dân thường tổ chức lễ cầu ngư tại miếu Ngư Ông nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, đi biển được bình an. Mời độc giả xem video: Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Nguồn: Nguồn VTV.