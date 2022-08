Cá voi liên tục xuất hiện ở biển Đề Gi: Tín hiệu đáng mừng!

Những tuần qua, nhiều người thích thú khi tận mắt chứng kiến cảnh những con cá voi bơi lội và săn mồi ở vùng biển Đề Gi, huyện Phù Cát, Bình Định. Ảnh: Tommy Toàn. Theo anh Đỗ Thanh Toàn (Tommy Toàn) cho biết đàn cá voi đã xuất hiện tại vùng biển Đề Gi đến nay đã được vài tuần. Gần đây nhất, anh phát hiện 2 con cá voi đang kiếm ăn ngay ở vùng biển Hòn Trâu - Vũng Bồi. Chúng thỉnh thoảng bơi vào cách bờ khoảng 500m, thậm chí bơi lại gần sát mạn thuyền đang neo đậu của du khách. Ảnh: Tommy Toàn. Người dân địa phương cho hay mỗi năm đều có đàn cá voi di cư ngang qua vùng biển Đề Gi. Chúng chỉ xuất hiện một vài ngày rồi di chuyển đến vùng biển khác. Năm nay là lần đầu tiên đàn cá voi di cư ngang qua vùng biển này và ở lại lâu hơn. Ảnh: Tommy Toàn. Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Long, Chuyên gia Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp (TP.HCM) cho hay cá voi xuất hiện ở vùng biển Đề Gi gây xôn xao dư luận những tuần vừa qua có tên gọi là Bryde, hay còn gọi là cá ông Brai. Chúng có tên khoa học là Balaenoptera edeni. Ảnh: VOV. Loài cá voi này có thân màu nâu xám với phần bụng hơi hồng, trên đỉnh đầu có hai lỗ phun nước. Cá voi Bryde nằm trong danh sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa cần được bảo vệ. Ảnh: VOV. Việc cá voi xuất hiện nhiều ở vùng biển Đề Gi những ngày qua khiến nhiều người tò mò ly do vì sao. Ảnh: VOV. Theo Tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy môi trường biển nơi đây sạch, trong lành và nguồn thức ăn trù phú. Ảnh: VOV. Tiến sĩ Nguyễn Tác An cho hay vùng biển Đề Gi là nơi duy nhất ở Việt Nam có hiện tượng cá voi khỏe mạnh bơi vào gần bờ săn mồi kiếm ăn suốt nhiều ngày. Ảnh: VOV. Thêm nữa, Tiến sĩ Nguyễn Tác An nhận định vùng biển Đề Gi có nhiều yếu tố phù hợp với tập tính của loài cá voi Bryde như: dòng hải lưu, nhiệt độ ấm, môi trường biển sạch, hệ sinh thái biển phong phú, nguồn thức ăn là các loại cá con dồi dào... Ảnh: VOV. Một số chuyên gia khác cũng cho rằng, sự xuất hiện của cá voi gần bờ tại vùng biển Đề Gi là điều rất đáng mừng. Cá voi xuất hiện ở đây nhiều ngày như vậy cho thấy chúng cảm thấy an toàn hoặc nguồn thức ăn khá nhiều. Nếu không cảm thấy an toàn hay nguồn thức ăn ít thì chúng sẽ sớm di cư đến vùng biển khác để săn mồi. Ảnh: VOV. Mời độc giả xem video: Ngỡ ngàng đàn cá heo ‘khủng” “tung tăng” bơi ở đảo Phú Quý. Nguồn: THTPCT.

