Cá voi khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở Thanh Hóa: Tín hiệu gì?

Vào ngày 20/9, anh Lê Trương Mít (30 tuổi) ở thôn Liên Minh, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện một con cá voi khổng lồ trong lúc đi đánh bắt hải sản ở vùng biển huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hoá). Trưa ngày 20/9, anh Mít cho biết thêm, một con cá voi dài chục mét cũng được anh và một ngư dân nữa phát hiện khi đang đánh bắt hải sản trên biển khu vực huyện Hoằng Hoá vào khoảng 12 giờ, ngày 12/9/2022. Theo anh Mít con cá voi xuất hiện ở khu vực biển Hoằng Hoá có màu xanh, dài khoảng chục mét. Vị trí phát hiện cá voi là ở vùng biển 19 độ 47 phút 200 giây vĩ độ bắc; 106 độ 23 phút 800 độ kinh đông, cách bờ xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa khoảng 26 hải lý, phía Đông Nam so với đảo Nẹ. Theo những ngư dân cao niên ở xã Hoằng Trường, đây là lần đầu tiên họ phát hiện cá voi xuất hiện ở vùng biển huyện Hoằng Hóa. Cũng theo quan niệm của ngư dân, mỗi lần cá voi xuất hiện là tín hiệu dự báo một mùa bội thu, may mắn cho người đi biển. Theo nhận định, đây có thể là loài cá voi Balaenoptera edeni, tên thường gọi là cá voi Bryde. Cá voi Bryde là thành viên của họ cá voi tấm sừng hàm. Chúng được coi là một trong những loài “cá voi vĩ đại”, hay còn gọi là rorquals, là một nhóm bao gồm cá voi xanh và cá voi lưng gù. Cá voi Bryde được đặt theo tên của Johan Bryde, người Na Uy đã xây dựng các trạm săn cá voi đầu tiên ở Nam Phi vào đầu thế kỷ 20. Cá voi Bryde được tìm thấy ở các đại dương ấm áp, ôn đới bao gồm Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Một số quần thể cá voi Bryde thực hiện các cuộc di cư ngắn theo mùa, trong khi những quần thể khác không di cư, khiến chúng trở thành duy nhất trong số các loài cá voi tấm sừng di cư khác. Cá voi Bryde đực có kích thước từ 12 đến 13 m, trong khi con cái lớn hơn một chút, từ 13 đến 14 m. Cả hai giới đều nặng từ 13,6 tấn đến 15 tấn. Cơ thể của chúng có màu xám khói sẫm ở trên, sau đó khuếch tán thành màu hồng ở dưới. Với mào hình chữ V, đầu của chúng chiếm 25% cơ thể và có 3 gờ trên đỉnh chạy từ đầu mõm đến trước lỗ thở. Cá voi Bryde thường được nhìn thấy một mình hoặc theo cặp. Tuy nhiên, đã có báo cáo về việc có tới 20 con cá voi được nhóm lại với nhau một cách lỏng lẻo trong các khu vực kiếm ăn. Nghiên cứu cho thấy cá voi Bryde dành phần lớn thời gian trong ngày trong phạm vi 15m so với mặt nước. Chúng thường bơi với tốc độ 1,6 đến 6,4km một giờ nhưng có thể đạt tốc độ 24km một giờ. Chúng lặn trong khoảng 5 đến 15 phút, với thời gian lặn tối đa là 20 phút và có thể đạt độ sâu lên đến 305m. Cá voi Bryde ăn khoảng 600 đến 660 thức ăn mỗi ngày. Chế độ ăn của chúng bao gồm nhuyễn thể, động vật chân chèo, cua đỏ, tôm, cũng như nhiều loại cá học như cá trích, cá thu, cá mòi và cá mòi. Cá voi Bryde sử dụng các phương pháp khác nhau để kiếm ăn trong cột nước, bao gồm lướt trên bề mặt, lao mình và tạo lưới bong bóng. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc Phụ lục I của Công ước CITES cấm buôn bán vận chuyển quốc tế; Công ước về Bảo tồn các loài di cư của động vật hoang dã CMS. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

