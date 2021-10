Cá thể tê tê quý hiếm sao được thả ngay về rừng Quảng Nam?

Trước đó, vào chiều ngày 2/10 một người dân ở phường Cẩm Phô phát hiện một cá thể tê tê quý hiếm trong lúc chặt cây ở vườn nhà. Sau đó, người này đã giao nộp cho UBND phường Cẩm Phô, TP Hội An. Sau khi tiếp nhận, UBND phường Cẩm Phô đã báo cho lực lượng kiểm lâm và Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và tiến hành thả cá thể tê tê vào rừng đặc dụng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An. Được biết tê tê Java có tên trong danh sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Thân cỡ trung bình. Dài 0,4 – 0,65m, trọng lượng 6 – 8kg. Không có răng, lưỡi dài nhiều chất dính. Toàn thân, từ đầu đến cuối đuôi phủ lớp vẩy sừng. Các vẩy sừng xếp chồng lên nhau như mái ngói. Bụng tê tê Java không có vẩy sừng, da dầy có lớp lông cứng. Màu sắc của vẩy thường là mầu nâu sẫm, vàng hoặc vàng nhạt, có những con bạch tạng do nuôi con trong hang lâu ngày. Có 17 hàng vẩy thân xếp theo chiều dọc, 11 – 13 hàng xếp theo chiều ngang; đuôi có 25 hàng vẩy xếp theo chiều dọc, 8 hàng xếp theo chiều ngang (3 hàng mặt trên, 3 hàng mặt dưới và 2 hàng mép đuôi. Các móng (vuốt) chân trước dài hơn móng chân sau, móng giữa phát triển mạnh. Tê tê Java có vảy bao phủ thân mình. Ở những phần đó có lông thưa. Chân chúng có móng dài và cong. Đuôi chúng khá dài, thường hơn 4/10 chiều dài. Đuôi khỏe, chắc thịt; chỏm đuôi có da trơn, có thể vin bám vào cành cây khi leo trèo. Thức ăn chủ yếu của tê tê Java là mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi có cả cỏ, lá cây mục. Động dục, ghép đôi vào tháng 10, đẻ con vào tháng 3 ở trong hang. Mỗi lứa 1 – 2 con (rất ít trường hợp đẻ 3 con). Con non thường có lớp vẩy màu trắng đục. Chúng sống trong rừng già, rừng thứ sinh, rừng hỗn giao tre nứa gỗ, ở hang dưới các gốc cây to, cây mục nát, hoặc vách đất đá trong lùm cây rậm rạp. Hoạt động kiếm ăn ban đêm trên mặt đất, ban ngày trú ẩn trong hang. Ở nước ta, tê tê Java phân bố chủ yếu ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Kontum, Gia Lai, Tây Ninh. Thê giới: Mianma, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Malaixia, Indonesia. Tê tê Java có vùng phân bố không rộng. Là mặt hàng rất có giá trị, nên từ những năm 90 lại đây chúng bị săn bắt quá nhiều buôn bán lậu qua biên giới thu lợi nhuận cao, nhiều vùng hầu như không còn. Số lượng đã bị giảm nghiêm trọng. Tê tê Java đã được đưa vào sách Sách đỏ Việt Nam (19920 và Danh lục đỏ IUCN (1996, 2000). Những năm gần đây tê tê trở thành mặt hàng buôn bán xuyên biên giới. Vì vậy nước ta đã cấm săn bắt buôn bán tê tê và vẩy tê tê với bất cứ hình thức nào. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

