Buốt ruột nhìn những màn “tra tấn” iPhone 12 khủng khiếp

iPhone 12 series năm nay có thêm một lớp kính cường lực Ceramic Shield với độ cứng được cho là gấp 4 lần so với các đời trước.Cho nên bản chất nó cứng hơn, bền hơn trong nhiều hoàn cảnh làm rơi trong quá trình sử dụng.

Một YouTuber đã tiến hành thử nghiệp độ cứng của lớp kính này với các độ rơi từ 1-5m rơi úp mặt và rơi thẳng canh. Ở thử nghiệm đầu tiên, anh chàng cho giả lập điều kiện thường khi rơi ở độ cao 1m. Ở độ cao này, cả 2 chiếc iPhone 12 và 12 Pro đều vẫn nguyên vẹn không một vết trầy xước. Tiếp theo, anh chàng nâng độ cao lên 2m và thả úp mặt trước của iPhone xuống. Anh nhận thấy ở iPhone 12 Pro bị chết điểm ảnh trên màn hình sau khi rơi ụp mặt trước từ độ cao 2m, kính thì vẫn chưa vỡ. Tiếp theo là thử thách dã man hơn khi thả iPhone rơi cạnh thẳng đứng xuống từ độ cao 5m. iPhone 12 đã bị đơ camera, không quay phim hay chụp hình được, có lẽ do chấn động quá nhiều, kính thì chưa vỡ. Trường hợp này thì iPhone 12 Pro chưa bị sao về camera cả. Tiếp tục là độ cao 5m thả mặt lưng xuống. Ở độ cao này thì tất nhiên mặt kính lưng của cả 2 chiếc iPhone đều bị vỡ. Giờ là thử rơi úp mặt xuống từ độ cao 5m. iPhone 12 Pro đã nứt kính Ceramic Shield, iPhone 12 thì chưa bị gì. Có thể do áp lực của viền thép cứng hơn. Tóm lại rằng, Ceramic Shield có cứng hơn theo những gì Apple công bố, ngoài ra trong quá trình sử dụng nó cũng sẽ ít bị trầy hơn. Ngoài ra, các YouTuber khác cũng có nhiều cách khác nhau để hành hạ iPhone 12 như dùng máy đo N để thử mức độ lực mà màn hình có thể chịu được. Theo đo đạc, màn hình của iPhone 12 có thể chịu được một lực với khoảng 442N trước khi vỡ, trong khi đó ở iPhone 11 chỉ là 352N. Các YouTuber này cũng dùng dao, bút sắt để thử độ chống trầy xước trên mặt kính. Mọi con đường đều dẫn đến bãi phế liệu cho iPhone 12 nhưng quả thực chiếc Smartphone này đúng là rất bền như Apple đã quảng cáo.

