“Bóc mẽ” tàu Metro 1: Công nghệ lỗi thời so với thế giới

Sáng 8/10, những toa tàu Metro số 1 đã về tới Việt Nam. Đoàn tàu về Việt Nam vừa qua là đoàn tàu có chiều cao toa xe lớn nhất so với các tàu metro khác ở Việt Nam, trong đó chiều cao toa xe từ đỉnh ray đến hệ thống điều hòa không khí lên tới 4080 mm. Đây là đoàn tàu ba toa xe trong tổng số 17 đoàn tàu. Chiều dài đoàn tàu chia làm hai loại, loại 3 toa dài 61,5 m, loại 6 toa dài 121,5 m. Tốc độ di chuyển đoạn trên cao đạt 110 km/h, đoạn ngầm đạt 80 km/h. Đoàn tàu có thể chở tổng cộng 930 khách, trong đó có 147 khách ngồi ghế, 783 khách đứng. Tàu có bề rộng 3m. Phần đầu của đoàn tàu được thiết kế bo tròn về phía dưới, nổi bật hình dáng 3D đã tạo ra một cái nhìn sắc nét về tính hài hoà và năng động của đoàn tàu. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng đoàn tàu Metro này thực sự đã sử dụng nhiều công nghệ cũng như thiết kế đã lỗi thời. Theo đó, thiết kế của đoàn tàu được cho là lạc hậu, sử dụng lại thiết kế đã có từ những năm 50 của thế kỷ trước. Sự phối hợp màu sắc cũng thể hiện sự đơn điệu. Về nội thất, đoàn Metro số 1 sử dụng thiết kế phần lớn từ nhựa mang lại cảm giác hơi "rẻ tiền". Nhiều người đã đi tàu điện ngầm tại Nhật cho biết, Tàu ở Nhật trung bình trên 10 toa, tất cả các ghế đều bọc nhung, có hệ thống sưởi dưới ghế. Tuy nhiên, hệ thống sưởi là không phù hợp với khí hậu Việt Nam vì thế việc cắt bỏ để giảm giá thành là điều hợp lý. Nội thất của đoàn tàu được thiết kế với cấu trúc đơn giản, chức năng phù hợp với việc sử dụng hàng ngày và dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng, nhựa gia cường sợi thuỷ tinh (FRP) cũng không phải quá "rẻ tiền". Đầu tàu có thiết kế khá vuông vức tạo sức cản khí động học cao và không hợp thời. Tuy nhiên, điều này cũng là dễ hiểu khi tuyến Metro Suối Tiên - Bến Thành có khoảng cách không xa, lại nhiều trạm, vì thế tốc độ cao là không cần thiết, một chút "lỗi thời" có vẻ sẽ hợp lý hơn. Tuyến Metro này được thực hiện tự động ở mọi khâu nhưng vẫn sẽ có người lái tàu. Nhiều người cho rằng như vậy phần tự động hoá vẫn chưa cao và "lạc hậu". Tuy nhiên, vẫn cần nói thêm, lượng ga dừng lớn với thời gian di chuyển ngắn chính là lí do cần một người lái tàu. So sánh với ình ảnh thực tế một toa tàu điện ở Nhật với phần đầu tàu thiết kế khí động học phù hợp, đoàn toàn cũng sang trọng và hiện đại. Đoàn Metro số 1 vừa về Việt Nam quả thật tạo cảm giác "lỗi thời" hơn so với hàng nội địa của Nhật.

