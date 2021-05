Bỏ túi những bí kíp bảo vệ bản thân khi gặp bất trắc

Nếu bạn không may bị trói thì một trong những phương tiện kẻ xấu hay sử dụng là dây kéo nhựa (zip tie hoặc cable tie). Trong trường hợp đó, bạn hãy chụm tay lại, khuỳnh hoặc bắt chéo cổ tay, gồng các cơ bắp và gân khiến bàn tay của bạn to ra. Sau đó khi thả lỏng, bạn sẽ thoát ra dễ dàng hơn. Nếu trường hợp bị phát hiện, bạn hãy đưa tay quá đầu rồi dập xuống thật mạnh theo hướng cổ tay mở ra, khuỷu tay đánh về phía sau. Nguyên nhân là vì dù rất chắc chắn, nhưng phần khóa kéo của dây kéo nhựa rất dễ bị bẻ gãy. Khi vào thang máy thì đột nhiên có một kẻ trông rất khả nghi và nguy hiểm vào theo sau, hãy bấm dừng tại tất cả các tầng. Chắc chắn không ai dám tấn công bạn khi cửa thang máy cứ liên tục mở. Trong trường hợp bị tấn công tại nhà, căn bếp chính là chiến tuyến phòng thủ hữu hiệu nhất. Đó là nơi cất toàn bộ dao, dĩa, đĩa, cốc chén... và tất cả đều sẽ trở thành vũ khí khi hoàn cảnh hiểm nghèo ập đến. Với các trường hợp bị cướp giật hoặc cướp tài sản, bạn không nên cố gắng đánh trả. Theo các chuyên gia tâm lý, những kẻ cướp đường thường chỉ muốn lấy tài sản rồi tẩu thoát, và chúng dễ trở nên manh động khi "con mồi" trở nên bướng bỉnh. Tuy nhiên, có những khi kẻ xấu không chỉ nhắm đến tiền, mà còn đòi cả... tình, hoặc có ý muốn gây tổn hại đến bạn. Vậy phải chống trả thật quyết liệt. Hãy tận dụng các bộ phận mạnh nhất trên cơ thể như đầu gối, cùi chỏ, chân. Nếu có kẻ bắt được cổ tay của bạn, hãy kéo tay về phía ngón tay cái của hắn. Đó chính là điểm yếu nhất khi nắm tay. Ngoài ra, con người dù khỏe đến đâu cũng sẽ có các điểm yếu như các yếu huyệt trên cơ thể: mắt, mũi, yết hầu, hạ bộ, khớp trên và khớp dưới đầu gối. Nếu phải đi bộ một mình, các bạn nữ nên xõa tóc xuống thay vì cột tóc đuôi ngựa hoặc thắt bím. Đó là các kiểu tóc dễ bị kẻ xấu nắm lấy, và thường nếu để bị nắm tóc, bạn khó lòng chạy thoát. Các thống kê cũng cho thấy kiểu tóc dễ bị tấn công nhất là tóc đuôi ngựa. Nếu có kẻ trộm đột nhập vào nhà, hãy bình tĩnh nghe ngóng, xem liệu có đúng là kẻ trộm đột nhập hay không và xác định phương án bỏ chạy. Trong trường hợp không có nơi để chạy thoát, hãy tìm một nơi an toàn để ẩn nấp, sau đó gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Hãy giữ yên lặng tuyệt đối, và làm theo chỉ dẫn của họ. Nếu bạn phải đối mặt với lũ lụt khiến nước ngập che kín đường, đừng cố gắng di chuyển một cách bất cẩn. Dòng nước có thể chảy rất xiết và cuốn bạn đi nơi khác. Hãy sử dụng một chiếc gậy hoặc que dài để dò đường trước, cảm nhận được nền đất đủ cứng để tiếp tục bước đi. Nếu nước ngập trong nhà, hãy lập tức ngắt toàn bộ nguồn điện. Để tránh bị cướp, bạn cần né những chỗ đậu xe có ánh sáng kém, cũng không để cửa mở quá lâu và đặc biệt là không để cửa sổ mở trước khi khởi động xe. Ngoài ra khi phải dừng đèn đỏ, hãy đỗ xe ở khoảng cách sao cho bạn có thể nhìn thấy lốp của chiếc xe phía trước. Như vậy sẽ có đủ không gian để bỏ chạy nếu có bị cướp thật sự. Trong các tình huống hiểm nghèo, chìa khóa cũng có thể là một thứ vũ khí tự vệ hiệu quả. Vấn đề là bạn dùng nó như thế nào. Nhiều người cho rằng cách tốt nhất là kẹp khóa vào từng ngón tay, để nắm đấm trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên đây thực chất là một sai lầm, vì một nắm đấm như thế trông rất thu hút. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

