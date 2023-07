"Bộ tứ” động vật nhanh nhất hành tinh: Bất ngờ số 2!

1. Chim ưng Peregrine được mệnh danh là loài động vật nhanh nhất hành tinh với tốc độ tối đa đạt được lên tới 322 km/h. Tốc độ này nhanh gần gấp ba lần so với báo gê-pa. Loài chim này thường bay với tốc độ 42,4 km/h, chỉ khi nào săn mồi chúng mới tăng tốc độ. Chim ưng Peregrine có đôi cánh màu xanh lam và xám, những thanh màu đen trên lưng và phần dưới nhợt nhạt. Chúng có khuôn mặt trắng với một sọc đen trên mỗi má và đôi mắt to, đen. 2. Dơi đuôi tự do Brazil: Động vật bay nhanh nhất được ghi nhận không phải là chim mà là động vật có vú. Dơi đuôi tự do Brazil bay với tốc độ 44,5 m/giây, hoặc 100 dặm/h (160 km/h). Dơi đuôi tự do Brazil không chỉ được tìm thấy ở Brazil như tên gọi của chúng. Chúng sống ở khu vực trải dài từ Argentina và Chile ở Nam Mỹ, qua Trung Mỹ vào Mỹ, bao gồm các bang Oregon và Ohio. 3. Cá heo Dall lướt trong nước với tốc độ lên đến 34 dặm/h (54 km/h). Cá heo Dall là một nhóm động vật biển có vú riêng biệt với cá heo, có thân dài hơn và mỏ thuôn dài. Orcas (Orcinus orca), thành viên lớn nhất của họ cá heo, cũng có thể đạt tốc độ 34 dặm/giờ. 4. Báo đốm (báo săn/báo gêpa) là động vật trên cạn nhanh nhất và có khả năng chạy với tốc độ tối đa từ 60 đến 70 dặm/h (96 đến 112 km/h). Báo đốm có thân hình dài, mảnh mai và đôi chân khỏe mạnh, giúp chúng đạt được tốc độ tối đa để có thể đuổi theo những con mồi nhanh nhẹn, chẳng hạn như linh dương. Mời độc giả xem thêm video: Đến động vật cũng cười "phê" mừng ngày nghỉ lễ.

