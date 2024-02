Bó tay top động vật “xơi” luôn bạn tình sau khi ân ái

1. Bọ Ngựa: Bọ ngựa cái to hơn và khỏe mạnh hơn so với con đực. Con cái gửi tín hiệu hóa học để thu hút bạn tình, nhưng sau khi giao phối, bọ ngựa đực có thể bị tấn công. 2. Nhện Góa Phụ Đen: Loài động vật này tạo ra mạng lưới bằng pheromone và sau đó thu hút con đực. Để ân ái, con đực phải thu gọn mạng lưới và che đi mùi hương của con cái. 3. Nhện Nhảy: Nhện nhảy đực giao phối một lần, và con cái lựa chọn bạn tình kỹ lưỡng dựa trên bước nhảy và âm thanh tạo ra. Con cái chỉ giao phối một lần, do đó, con đực cần gây ấn tượng để được chọn. 4. Trăn Xanh: Trăn Anaconda xanh cái đa phối và có quả bóng sinh sản với nhiều con đực cạnh tranh. Sau quá trình sinh sản, con cái có thể ăn thịt con đực để cung cấp dinh dưỡng. 5. Bạch Tuộc: Bạch tuộc được cho là loài thông minh nhất đại dương. Nhiều loài bạch tuộc thường chết sau khi giao phối, và con cái có thể ăn thịt bạch tuộc đực để bổ sung dinh dưỡng. Mời quý độc giả xem thêm video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

