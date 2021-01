"Bộ ba" dòng Galaxy S21vừa ra mắt khiến SamFan... khó chọn

Samsung Galaxy S21 và S21+ không có nhiều khác biệt về ngoại hình. Điểm nhấn nằm ở cụm camera liền khung, thay vì dùng dùng module hình chữ nhật như trước đây. Galaxy S21 là chiếc smartphone có kích thước màn hình nhỏ nhất trong gia đình flagship mới này, với 6,2 inch. Độ phân giải của nó là Full HD+, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ sáng 1300 nits, độ làm tươi 120 Hz (kích hoạt được cả trên Full HD+) và có thể tự điều chỉnh từ 48-120Hz tùy theo ngữ cảnh sử dụng để tối ưu hóa pin hơn. Camera trước được thiết kế đục lỗ giống đời trước, giúp màn hình được cắt gọt nhiều hơn và tạo cảm giác tràn viền, độ phân giải camera trước là 10MP. Cụm camera sau của chiếc Galaxy S21 này gồm 3 ống kính: Ultrawide 12 MP, Wide 12 MP chống rung quang học (OIS) và tele 64 MP OIS với khả năng zoom quang học 3x. Về cấu hình, Galaxy S21 và S21+ trang bị vi xử lý Exynos 2100, sản xuất trên tiến trình 5nm giúp hiệu năng CPU tăng 15%, GPU tăng 33% và NPU tăng 5,3 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Máy dùng RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128/256 GB và không có khe microSD, pin 4.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W có dây và 15W không dây. Cả hai đều chạy trên hệ điều hành One UI 3.0 được tuỳ biến từ Android 11. Thay đổi đáng chú ý nhất trên Samsung Galaxy S21 và S21 Ultra là giá bán. Máy có giá khởi điểm lần lượt là 799 USD và 999 USD, rẻ hơn 200 USD so với Galaxy S20. Galaxy S21 Ultra là smartphone dòng S đầu tiên có thể tương thích với S Pen - phụ kiện đặc trưng của dòng Galaxy Note. Tuy nhiên Samsung không tặng kèm mà bán riêng. Mẫu S Pen đi với Galaxy Note 21 Ultra sẽ được bán ra ngay trong tháng 1. Mẫu S Pen Pro với thiết kế lớn hơn sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm. Điểm nhấn trên Galaxy S21 Ultra là cụm camera. Máy trang bị bốn camera, ống kính chính sử dụng cảm biến 108 megapixel thế hệ mới, ống kính góc siêu rộng 12 megapixel, ống tele 10 megapixel và camera tiềm vọng 10 megapixel. Camera trên Galaxy S21 Ultra có khả năng zoom quang 10x, hỗ trợ quay phim 8K với chống rung quang học. Các thông số khác gồm màn hình 6,8 inch, độ phân giải Quad HD+, tấm nền Dynamic AMOLED 2X. Màn hình của máy có thêm chế độ bảo vệ mắt bằng AI, giúp tự điều chỉnh độ sáng và giảm ánh sáng xanh có hại cho mắt người dùng. Tần số làm tươi cũng tự tăng giảm từ 10 Hz đến 120 Hz tuỳ vào ứng dụng được sử dụng. Máy dùng RAM 12 GB, bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB. Phiên bản đặc biệt có RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Máy hệ điều hành Android 11 cùng giao diện One UI 3.0. Pin dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W, sạc không dây và sạc ngược. Samsung Galaxy S21 Ultra có giá từ 1.199 USD, ra mắt vào 29/1. Ngoài bộ ba smartphone Galaxy S21 series, Samsung trong buổi Unpacked 2021 cũng giới thiệu thêm tai nghe True Wireless thế hệ mới mang tên Galaxy Buds Pro. Khác với Buds Live vốn có thiết kế hạt đậu, Samsung đã quay về với thiết kế nguyên thủy của dòng Buds trước đây với nút cao su nhét tai.

Samsung Galaxy S21 và S21+ không có nhiều khác biệt về ngoại hình. Điểm nhấn nằm ở cụm camera liền khung, thay vì dùng dùng module hình chữ nhật như trước đây. Galaxy S21 là chiếc smartphone có kích thước màn hình nhỏ nhất trong gia đình flagship mới này, với 6,2 inch. Độ phân giải của nó là Full HD+, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ sáng 1300 nits, độ làm tươi 120 Hz (kích hoạt được cả trên Full HD+) và có thể tự điều chỉnh từ 48-120Hz tùy theo ngữ cảnh sử dụng để tối ưu hóa pin hơn. Camera trước được thiết kế đục lỗ giống đời trước, giúp màn hình được cắt gọt nhiều hơn và tạo cảm giác tràn viền, độ phân giải camera trước là 10MP. Cụm camera sau của chiếc Galaxy S21 này gồm 3 ống kính: Ultrawide 12 MP, Wide 12 MP chống rung quang học (OIS) và tele 64 MP OIS với khả năng zoom quang học 3x. Về cấu hình, Galaxy S21 và S21+ trang bị vi xử lý Exynos 2100, sản xuất trên tiến trình 5nm giúp hiệu năng CPU tăng 15%, GPU tăng 33% và NPU tăng 5,3 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Máy dùng RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128/256 GB và không có khe microSD, pin 4.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W có dây và 15W không dây. Cả hai đều chạy trên hệ điều hành One UI 3.0 được tuỳ biến từ Android 11. Thay đổi đáng chú ý nhất trên Samsung Galaxy S21 và S21 Ultra là giá bán. Máy có giá khởi điểm lần lượt là 799 USD và 999 USD, rẻ hơn 200 USD so với Galaxy S20. Galaxy S21 Ultra là smartphone dòng S đầu tiên có thể tương thích với S Pen - phụ kiện đặc trưng của dòng Galaxy Note. Tuy nhiên Samsung không tặng kèm mà bán riêng. Mẫu S Pen đi với Galaxy Note 21 Ultra sẽ được bán ra ngay trong tháng 1. Mẫu S Pen Pro với thiết kế lớn hơn sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm. Điểm nhấn trên Galaxy S21 Ultra là cụm camera. Máy trang bị bốn camera, ống kính chính sử dụng cảm biến 108 megapixel thế hệ mới, ống kính góc siêu rộng 12 megapixel, ống tele 10 megapixel và camera tiềm vọng 10 megapixel. Camera trên Galaxy S21 Ultra có khả năng zoom quang 10x, hỗ trợ quay phim 8K với chống rung quang học. Các thông số khác gồm màn hình 6,8 inch, độ phân giải Quad HD+, tấm nền Dynamic AMOLED 2X. Màn hình của máy có thêm chế độ bảo vệ mắt bằng AI, giúp tự điều chỉnh độ sáng và giảm ánh sáng xanh có hại cho mắt người dùng. Tần số làm tươi cũng tự tăng giảm từ 10 Hz đến 120 Hz tuỳ vào ứng dụng được sử dụng. Máy dùng RAM 12 GB, bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB. Phiên bản đặc biệt có RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Máy hệ điều hành Android 11 cùng giao diện One UI 3.0. Pin dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W, sạc không dây và sạc ngược. Samsung Galaxy S21 Ultra có giá từ 1.199 USD, ra mắt vào 29/1. Ngoài bộ ba smartphone Galaxy S21 series, Samsung trong buổi Unpacked 2021 cũng giới thiệu thêm tai nghe True Wireless thế hệ mới mang tên Galaxy Buds Pro. Khác với Buds Live vốn có thiết kế hạt đậu, Samsung đã quay về với thiết kế nguyên thủy của dòng Buds trước đây với nút cao su nhét tai.