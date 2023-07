Bí mật không tưởng đằng sau các biểu tượng nổi tiếng... 90% không ai biết

1. Tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp là công trình mang tính biểu tượng nổi tiếng thế giới. Nơi đây đón khách tham quan từ năm 1889. Từ đó đến nay, hàng triệu du khách khi ghé thăm thủ đô Paris hoa lệ thường không thể bỏ qua tháp Eiffel. Dù hàng triệu người ghé thăm tháp Eiffel mỗi năm nhưng không phải ai cũng biết trên đỉnh tháp có một căn phòng bí mật. Căn phòng này không mở cửa đón khách. Chủ nhân của căn phòng bí mật trên đỉnh tháp Eiffel là kiến trúc sư Gustave Eiffel. Ông đã xây một căn phòng đầy đủ tiện nghi như ghế sofa, nhà bếp, nhà tắm, 2 phòng ngủ... và nơi ngắm nhìn thành phố Paris tuyệt đẹp dành cho riêng cho kiến trúc sư này. 2. Căn phòng bí mật đằng sau núi Rushmore: Đây là đài tưởng niệm nổi tiếng do kiến trúc sư người Mỹ gốc Đan Mạch Gutzon Borglum tạo ra. Ban đầu, ông định làm căn phòng bí mật đằng sau các vị tổng thống để lưu trữ tài liệu quốc gia. Không may là điều này không thể hoàn thành khi Gutzon còn sống. Ông chỉ kịp tạo ra lối vào và một khoảng rộng bên trong lòng ngọn núi. Năm 1998, hơn 50 năm sau khi Gutzon qua đời, các tài liệu ghi chép quan trọng và hồi ký của các Tổng thống khác nhau được đặt bên trong căn phòng. Ngày nay, nó là phòng lưu trữ tài liệu lịch sử nước Mỹ. 3. Sợi xích đứt dưới chân tượng Nữ thần Tự do: Công trình nổi tiếng này được biết đến là món quà người Pháp tặng cho nước Mỹ nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày độc lập của nước Mỹ. Bức tượng với hình ảnh nữ thần Libertas, vị thần Tự do của Hy Lạp, cầm một ngọn đuốc và một cuốn sách luật được coi là biểu tượng cho nền độc lập của nước Mỹ. 4. Nàng Mona Lisa: Chúng ta đều biết rằng, nàng Mona Lisa nổi tiếng do họa sĩ Leonardo da Vinci vẽ nên có một đặc trưng là không có lông mày và lông mi. Tuy nhiên, cách đây không lâu, các kỹ sư tại Paris, Pháp đã quan sát kỹ bản quét 240 megapixel của bức tranh và phát hiện ra rằng ban đầu nàng Mona Lisa có cả lông mày và lông mi. Sau này, không biết vì lý do gì mà nó đã được xóa đi. >>>Xem thêm video: Bí ẩn thành phố ngầm khổng lồ có sức chứa tới 20.000 người.

