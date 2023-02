Bí mật ẩn chứa trong kim tự tháp lâu đời nhất thế giới

Ở Indonesia có một kim tự tháp vô cùng đặc biệt, nó được xem là kim tự tháp lâu đời nhất trên Trái đất mà đến nay các nhà khảo cổ vẫn chưa xác định chính xác được. Nó được gọi là Gunung Padang, cái tên mang ý nghĩa "Ngọn núi ánh sáng", được nhiều người coi là dấu vết thực sự của nền văn minh Atlantis đã mất. Theo tuyên bố của nhà điều tra chính, tiến sĩ địa chấn học Danny Hilman Natawidjaja, Gunung Padang là di tích cổ đại lớn nhất và sớm nhất được xác định cho đến nay, có niên đại từ 20.000 năm trước, và chứng minh rằng Indonesia (hay Sundaland ngày xưa) là trái tim của một nền văn minh tiền sử tiên tiến cho đến khi mực nước biển tăng lên. Gunung Padang được báo cáo lần đầu tiên vào năm 1914, nằm ẩn mình giữa những ngọn núi, rừng chuối và vườn chè, ở độ cao hơn 880m so với mực nước biển, cách thành phố Jakarta chừng 120 km về phía nam. Khi đó, những nhà khảo cổ học người Hà Lan tới nghiên cứu và xác định đây là địa điểm cự thạch cổ đại. Các chuyên gia cho rằng, Gunung Padang là kim tự tháp cuối cùng ở Đông Nam Á. Bên dưới nền đất đắp cao có thể ẩn chứa vô số căn phòng, tầng hầm, hệ thực vật dày đặc phát triển trên nền di tích này suốt nhiều thế kỷ. Bằng kỹ thuật khai quật và radar xuyên đất, Danny cùng nhóm cộng sự bắt tay vào việc khám phá. Những gì họ tìm thấy khiến cộng đồng khảo cổ phải sửng sốt. Đó không thực sự là ngọn đồi mà là kim tự tháp bậc thang được xây trong quãng thời gian cả thiên niên kỷ do nền văn minh lâu đời nhất mà thế giới vẫn chưa khám phá. Cấu trúc bên dưới ngọn đồi rất hùng vỹ. Nhóm chuyên gia ước tính nó lớn hơn gấp 3 lần so với khu phức hợp đền Borobudur nổi tiếng ở đảo Java. Nhưng liệu có ngôi mộ trong lòng đất hay không vẫn còn là bí mật chưa có lời giải. Điều khiến các chuyên gia bối rối nhất là sự phức tạp của kim tự tháp. Có thể công trình từng được làm lại nhiều lần do lớp kết cấu đặc biệt của nó. Ngay tầng trên cùng dường như được một tộc người từng cư ngụ ở khu vực vào khoảng năm 600 trước Công Nguyên xây dựng. Nhưng họ không phải là những người đầu tiên sống tại nơi này. Khi càng khoan xuống sâu, bí ẩn càng xuất hiện nhiều hơn. Thời điểm đầu, Gunung Padang được xác định có niên đại ít nhất 5.000 năm tuổi. Nhưng đào sâu hơn, nhóm khảo cổ lại phát hiện thấy một lớp hoàn toàn mới nằm dưới bề mặt khoảng 10m, có niên đại lên tới 10.000 năm trước Công Nguyên. "Trái tim" kim tự tháp nằm ở lớp sâu nhất, dường như được xây dựng qua hàng thiên niên kỷ với những phần lâu đời nhất, xác định khoảng 25.000 năm trước Công Nguyên. Nếu niên đại carbon ở phần sâu nhất này là chính xác, thì Gunung Padang không chỉ "đánh bại" các Kim Tự Tháp khác ở Ai Cập về tuổi đời mà nó còn đi trước nền văn minh đầu tiên được công nhận ở Lưỡng Hà. Indonesia được biết có 147 núi lửa và 76 trong số đó là núi lửa đang hoạt động và trải dọc các đảo Java, Lesser Sunda, Sumatra và Celebes. Đặc điểm của núi lửa Indonesia khá độc đáo về quá trình hình thành. Nhà nghiên cứu núi lửa Sutikno B Toronto nói Gunung Padang đơn giản là cổ của một ngọn núi lửa gần đó, không phải là một kim tự tháp cổ đại. Bất kể sự thật ra sao, điều quan trọng là đây vẫn là công trình cự thạch lớn nhất Đông Nam Á, di tích quan trọng và là dấu hiệu của một nền văn minh cổ đại đã hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng đi trước phần còn lại của quần đảo. >>>Xem thêm video: Nhánh sông giúp giải mã bí ẩn cách người Ai Cập xây kim tự tháp. Nguồn: Kienthucnet.

