Bị chê nhàm chán, vì sao iPhone 13 vẫn "đắt hàng như tôm tươi"?

Apple đã giới thiệu 4 mẫu iPhone 13 mới tại sự kiện trực tuyến diễn ra vào 0 giờ ngày 15/9 (theo giờ Việt Nam). Người dùng có thể đặt trước sản phẩm từ ngày 17/9. iPhone 13 sẽ được Apple mở bán tại một số quốc gia có Apple Store từ ngày 24/9. Tuy nhiên, tờ Market Watch nhận định rằng sự kiện của Apple "nhàm chán nhưng dù sao họ cũng vẫn sẽ bán được hàng triệu chiếc iPhone mới". Apple thường phát hành các mẫu iPhone theo chu kỳ tick-tock. Trong đó “tick” ám chỉ các sản phẩm có thiết kế mới và các tính năng mới, trong khi “tock” ám chỉ điện thoại giữ nguyên mọi thứ nhưng với các cải tiến cho những thứ như tốc độ và thời lượng pin (đó là các mẫu “S”). Nhưng iPhone 13 đã được tiết lộ thay vì iPhone 12S mặc dù nó có những nâng cấp gia tăng so với phiên bản ra mắt năm ngoái. Điều đó giải thích tại sao Apple lại dành quá nhiều thời gian để nói về các tính năng như thời lượng pin và những cải tiến đối với máy ảnh. Rất nhiều người đã bình luận rằng iPhone 13 thật sự nhàm chán, mờ nhạt hay đơn giản chỉ là một nâng cấp nhỏ so với mẫu năm ngoái. Market Watch cũng cho rằng những cải tiến về tốc độ xử lý, tuổi thọ pin, dung lượng lưu trữ hay camera đều cùng một kiểu cũ, được hãng lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua. Trong khi đó, những bước nhảy vọt được đồn đại như công nghệ truyền thông vệ tinh hay thực tế ảo tăng cường thì lại chưa đi đến đâu. Nâng cấp lớn nhất trên các mẫu iPhone mới là ở camera tích hợp và dung lượng lưu trữ lên tới hàng terabyte ở iPhone 13 Pro Max. Dù vậy, dường như không có sản phẩm mới nào đem lại "điều kỳ diệu" mà Apple thường xuyên làm được trong thập kỷ đầu tiên của iPhone. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định iPhone 13 vẫn sẽ cháy hàng nhờ dịch vụ đăng ký, chương trình ưu đãi của nhà mạng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi 5G, thông số mới về máy ảnh và tùy chọn màu sắc. Bên cạnh đó là sự kết hợp của cơ sở hạ tầng cùng hệ sinh thái rộng lớn có sẵn của hãng. Ngoài ra cũng xuất phát từ nhu cầu của những người tiêu dùng không "lên đời" iPhone trong vài năm qua cũng như sự hỗ trợ của các công ty viễn thông khổng lồ. Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush viết :“Apple vẫn đang ở giữa chu kỳ sản phẩm tổng thể mạnh nhất của mình trong khoảng một thập kỷ. Ước tính có khoảng 250 triệu người sở hữu iPhone với các mẫu hơn 3 năm tuổi”. Dựa vào phân tích của Wedbush, đó là một lượng lớn khách hàng tiềm năng sẵn sàng nâng cấp lên iPhone mới. Giới phân tích cũng cho biết thêm, nếu định đánh giá một chiếc iPhone mới và ý nghĩa của nó đối với doanh số bán hàng, điều quan trọng là phải nhìn xa hơn và xem xét vài năm gần đây thay vì so sánh nó với mẫu của năm trước. Đó là những gì khách hàng thực sự chấp nhận bỏ tiền ra mua. Các nhà phân tích ở Phố Wall kỳ vọng trong năm nay, doanh thu từ iPhone của Apple sẽ chạm mốc 194,2 tỷ USD - tăng 55,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều tương tự cũng được kỳ vọng trong năm tài chính 2022. Mời các bạn xem video: iPhone 13 Trailer — Apple.

