Bí ẩn vụ người ngoài hành tinh bắt cóc, cả thế giới bàng hoàng

Vào năm 1961, trên một con đường nông thôn ở bang New Hampshire, một cặp vợ chồng người Mỹ là Betty và Barney Hill đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc lên phi thuyền của họ. Sau khi trở về từ chuyến đi kinh hoàng đó, vợ chồng nhà Hill kể lại câu chuyện kỳ lạ gặp phải và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Đến nay, sự việc này được xem là một trong những vụ bắt cóc nổi tiếng nhất do người ngoài hành tinh gây ra. Tiến sĩ Benjamin Simon là người đã tiến hành nhiều phiên thôi miên cặp vợ chồng này, nhờ đó hé mở được một cuộc chạm trán chi tiết hơn với người ngoài hành tinh, bao gồm việc bị bắt cóc, bị khám nghiệm, và ngay cả một cuộc hội thoại ngắn của Betty với một trong những người ngoài hành tinh đó. Vào ngày 5/11/1975, Travis Walton và sáu người khác đang dọn dẹp cây trong Vườn Quốc gia Apache-Sitgreaves ở Arizona, Mỹ. Khi đội ngũ đang dọn dẹp công trường sau khi kết thúc ngày làm việc, một ánh sáng xuyên qua những hàng cây và một chiếc đĩa bay xuất hiện. Khi Travis tò mò tiến lại gần phi thuyền, một chùm ánh sáng từ đó chiếu thẳng vào người khiến anh bị thương. Những người khác bỏ chạy tán loạn khi chứng kiến vụ việc vì sợ phải gánh chịu kết quả tương tự. Mất tích trong 5 ngày, Walton thuật lại ông đã bị bao quanh bởi 3 sinh vật nhỏ có hình dáng giống người; chúng có những cặp mắt màu nâu, to một cách kỳ dị với con ngươi bao phủ toàn bộ con mắt. Đêm tháng 10/2001, khi đang ngủ cùng chồng, Amy Rylance, 21 tuổi bị đánh thức bởi một chùm tia sáng phát ra từ chiếc phi thuyền khổng lồ đang đậu bên ngoài ngôi nhà của họ. Khi chồng của Amy Keith thức dậy và phát giác ra mọi thứ thì tất cả đã quá muộn, Amy đã mất hút và màn đêm cùng với con tàu lạ. Tại hiện trường, người ta tìm thấy rèm cửa bị rách, những bụi rậm bên ngoài ngôi nhà bị đốt cháy xém. Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng cũng giống như vô vàn vụ bắt cóc bí ẩn khác, thủ phạm sẽ không bao giờ được tìm thấy và vụ việc dần khép lại để sau lưng hàng đống những câu hỏi không lời giải đáp. Năm 1952, Không quân Hoa Kỳ đã khởi động một dự án điều tra các hoạt động ngoài Trái Đất mang tên "Blue Book" để nghiên cứu các vật bay không xác định. Thu thập hơn 10.000 báo cáo từ 1947-1969 về vật thể bay không xác định (UFO), dự án này có hai mục tiêu: một là để xác định xem UFO có thực sự là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và hai là phân tích khoa học các dữ liệu liên quan đến UFO. Tuy nhiên, tháng 12/1969, dự án này bất ngờ tuyên bố khép lại với kết luận không thể gây phẫn nộ hơn: Các nghiên cứu cho thấy nhìn chung UFO là kết quả của sự ảo tưởng, trò bịp hoặc một cái gì đó liên quan đến sự bất ổn trong tâm lý bất đã khiến các nhân chứng "trông gà hóa cuốc". Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Vào năm 1961, trên một con đường nông thôn ở bang New Hampshire, một cặp vợ chồng người Mỹ là Betty và Barney Hill đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc lên phi thuyền của họ. Sau khi trở về từ chuyến đi kinh hoàng đó, vợ chồng nhà Hill kể lại câu chuyện kỳ lạ gặp phải và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Đến nay, sự việc này được xem là một trong những vụ bắt cóc nổi tiếng nhất do người ngoài hành tinh gây ra. Tiến sĩ Benjamin Simon là người đã tiến hành nhiều phiên thôi miên cặp vợ chồng này, nhờ đó hé mở được một cuộc chạm trán chi tiết hơn với người ngoài hành tinh, bao gồm việc bị bắt cóc, bị khám nghiệm, và ngay cả một cuộc hội thoại ngắn của Betty với một trong những người ngoài hành tinh đó. Vào ngày 5/11/1975, Travis Walton và sáu người khác đang dọn dẹp cây trong Vườn Quốc gia Apache-Sitgreaves ở Arizona, Mỹ. Khi đội ngũ đang dọn dẹp công trường sau khi kết thúc ngày làm việc, một ánh sáng xuyên qua những hàng cây và một chiếc đĩa bay xuất hiện. Khi Travis tò mò tiến lại gần phi thuyền, một chùm ánh sáng từ đó chiếu thẳng vào người khiến anh bị thương. Những người khác bỏ chạy tán loạn khi chứng kiến vụ việc vì sợ phải gánh chịu kết quả tương tự. Mất tích trong 5 ngày, Walton thuật lại ông đã bị bao quanh bởi 3 sinh vật nhỏ có hình dáng giống người; chúng có những cặp mắt màu nâu, to một cách kỳ dị với con ngươi bao phủ toàn bộ con mắt. Đêm tháng 10/2001, khi đang ngủ cùng chồng, Amy Rylance, 21 tuổi bị đánh thức bởi một chùm tia sáng phát ra từ chiếc phi thuyền khổng lồ đang đậu bên ngoài ngôi nhà của họ. Khi chồng của Amy Keith thức dậy và phát giác ra mọi thứ thì tất cả đã quá muộn, Amy đã mất hút và màn đêm cùng với con tàu lạ. Tại hiện trường, người ta tìm thấy rèm cửa bị rách, những bụi rậm bên ngoài ngôi nhà bị đốt cháy xém. Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng cũng giống như vô vàn vụ bắt cóc bí ẩn khác, thủ phạm sẽ không bao giờ được tìm thấy và vụ việc dần khép lại để sau lưng hàng đống những câu hỏi không lời giải đáp. Năm 1952, Không quân Hoa Kỳ đã khởi động một dự án điều tra các hoạt động ngoài Trái Đất mang tên "Blue Book" để nghiên cứu các vật bay không xác định. Thu thập hơn 10.000 báo cáo từ 1947-1969 về vật thể bay không xác định (UFO), dự án này có hai mục tiêu: một là để xác định xem UFO có thực sự là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và hai là phân tích khoa học các dữ liệu liên quan đến UFO. Tuy nhiên, tháng 12/1969, dự án này bất ngờ tuyên bố khép lại với kết luận không thể gây phẫn nộ hơn: Các nghiên cứu cho thấy nhìn chung UFO là kết quả của sự ảo tưởng, trò bịp hoặc một cái gì đó liên quan đến sự bất ổn trong tâm lý bất đã khiến các nhân chứng "trông gà hóa cuốc". Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV