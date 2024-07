Bí ẩn trứng gà xanh và loạt sự thật bất ngờ về trứng gà

Trứng gà nâu và trắng có sự khác biệt về màu sắc vỏ. Tuy nhiên, điều này không phụ thuộc vào dinh dưỡng. Những con gà có lông trắng và dái tai trắng sẽ đẻ ra trứng vỏ màu trắng. Ngược lại, gà có lông màu nâu đỏ và dái tai màu đỏ sẽ đẻ ra trứng màu đậm hơn. Trong gà công nghiệp, trứng màu nâu thường được ưa chuộng hơn vì cho rằng chúng có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt này không đáng kể. Trứng nâu có hàm lượng omega-3 (một loại axit béo tốt cho sức khỏe) cao hơn trứng trắng. Tuy nhiên, chênh lệch này rất nhỏ và bạn cần ăn hàng nghìn quả trứng mới thấy tác dụng. Màu vỏ trứng không ảnh hưởng đến màu sắc lòng đỏ. Thay vào đó, chế độ ăn của gà có thể làm thay đổi màu lòng trứng. Ví dụ, gà ăn nhiều ngô sẽ có lòng trứng màu sậm hơn. Trứng xanh là trường hợp đặc biệt không tuân theo quy tắc di truyền thông thường. Màu xanh xuất hiện do gene oocyan, chỉ có ở một số giống gà như Araucana (Chile), Dongxiang và Lushi (Trung Quốc). Màu sắc này là kết quả của nhiễm sắc thể trùng lặp do retrovirus EAV-HP, được truyền qua nhiều thế hệ qua DNA. Loại virus này hoàn toàn vô hại và trứng xanh an toàn để ăn. Gene retrovirus nội sinh cũng xuất hiện trong bộ gene người, chiếm đến 8% DNA của chúng ta. Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

