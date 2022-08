Bí ẩn tia sét đánh ngược lên trời: Hiếm và mạnh nhất tự nhiên!

Các nhà nghiên cứu đã phân tích một tia sét phản lực khổng lồ bắn ra khỏi một đám mây ở bang Oklahoma, Mỹ vào năm 2018. Thay vì giáng xuống mặt đất hay chạy giữa các đám mây, tia sét khổng lồ phóng thẳng lên phía trên đám mây, vươn cao 80 km, tới gần rìa vũ trụ. Những tia sét kiểu này gọi là gigantic jet - đây là loại sét hiếm nhất và mạnh nhất, xuất hiện ít nhất 1.000 lần một năm và phát ra năng lượng gấp 50 lần so với một tia sét thông thường và hiện tại. Bằng cách nghiên cứu sự phát xạ sóng vô tuyến của tia sét phản lực sử dụng dữ liệu vệ tinh và radar, họ phát hiện tia sét này đã di chuyển khoảng 300 coulombs từ đỉnh đám mây tới tầng điện ly thấp hơn, hoặc gần gấp 60 lần sản lượng 5 coulomb của một tia sét điển hình. Một nhà khoa học dân sự ở Hawley, Texas ghi hình tia sét vào ngày 14/5/2018. Các nhà khoa học phân tích thước phim nhận thấy tia sét xuất hiện rất gần trung tâm của LMA, mạng lưới ăngten vô tuyến trên mặt đất dùng để lập bản đồ vị trí và số lần sét đánh. Tia sét cũng nằm trong phạm vi của một số hệ thống radar và vệ tinh thời tiết. Với những nguồn kết hợp, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu kích thước, hình dạng và sản lượng năng lượng của tia sét phản lực khổng lồ một cách chi tiết chưa từng có. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, phát xạ sóng vô tuyến tần số cao nhất của máy bay phản lực (loại mà LMA được chế tạo để phát hiện) đến từ các cấu trúc nhỏ được gọi là bộ phát sóng, phát triển ở đầu tia chớp và tạo ra "kết nối điện trực tiếp giữa đám mây trên cùng và tầng điện ly thấp hơn. Trong khi đó, dòng điện mạnh nhất chạy phía sau đáng kể các bộ phát sóng, trong một phần được gọi là đầu dẫn. Dữ liệu cũng cho thấy rằng, trong khi các bộ phát sóng tương đối mát mẻ, với nhiệt độ khoảng 204 độ C, thì bộ phát sóng này lại nóng như thiêu đốt, với nhiệt độ hơn 4.426 độ C. Sự khác biệt này đúng với tất cả các vụ sét đánh, không chỉ là những tia sét khổng lồ. Các nhà khoa học vẫn chưa rõ tại sao một số tia sét đánh ngược từ dưới lên. Nhiều khả năng có gì đó ngăn tia sét thoát ra từ bên dưới đám mây. Sét gigantic jet thường được quan sát trong những cơn bão không tạo ra nhiều tia sét từ đám mây đến mặt đất. “Vì bất cứ lý do gì, thường có sự ngăn chặn phóng điện từ đám mây xuống mặt đất. Trong trường hợp không có tia sét mà chúng ta thường thấy, tia phản lực khổng lồ có thể làm giảm sự tích tụ điện tích âm dư thừa trong đám mây", nhóm nghiên cứu cho biết. Các tia sét phản lực khổng lồ cũng được báo cáo thường xuyên nhất ở các vùng nhiệt đới. Điều này làm cho tia sét phản lực phá kỷ lục ở Oklahoma trở nên đáng chú ý hơn; tia sét phản lực không phải là một phần của hệ thống bão nhiệt đới. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

