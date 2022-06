Bí ẩn những sự kiện tôn giáo phi thường vượt xa quy luật tự nhiên

Tấm vải liệm Turin là một trong những di vật nổi tiếng nhất trong lịch sử. Tấm vải liệm này được cho là vật chôn cất của Chúa Jesus, và có in hình khuôn mặt của Chúa. Vào năm 1988, khi sử dụng phương pháp carbon phóng xạ, các nhà khoa học đã xác định rằng Tấm vải liệm Turin có niên đại cách đây khoảng 700 năm, đúng là đến từ thời kỳ của Chúa Giê-su. Trong suốt nhiều năm qua, thi hài của Thánh nữ Bernadette Soubirous (1897 - 1909) không có dấu hiệu phân hủy khiến nhiều người cảm thấy khó tin. Theo đó, một vị giám mục đã khai quật xác của bà và phát hiện rằng cơ thể của vị Thánh nữ này hoàn toàn không bị thối rữa một cách bí ẩn. Năm 1988, những người dân ở quận Zeitoun (Cairo, Ai Cập) đã trông thấy hình bóng chói lòa một người phụ nữ đang đi trên mái nhà thờ. Nhiều người đã cho rằng đây chính là sự hiện diện của Đức Mẹ Mary. Năm 1973, một bức tượng nhỏ trong nhà thờ Akita (Nhật Bản) đã chảy máu ngay sau khi nữ tu sĩ Agnes Sasagawa trong nhà thờ nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Mẹ Đồng Trinh. Bức tượng này tiếp tục đổ mồ hôi và chảy máu trong một vài năm sau đó, và thậm chí còn được đưa trên truyền hình. Vào những năm 1600, thánh Joseph đã nhiều lần rơi vào trạng thái hôn mê và nằm lơ lửng trên không kể cả những lúc đông người. Ông đã trải nghiệm trạng thái này một lần ngay trước mặt giáo hoàng Urban VIII. Tuy nhiên, bây giờ khoa học cho rằng trạng thái lơ lửng trên không bí ẩn của thánh Joseph chẳng qua chỉ là ảo giác của con người. Nhà thờ Napoli (Ý) có cất giấu một lọ máu từ thời thánh Januarius. Máu trong lọ hầu như khô suốt cả năm. Tuy nhiên, vào ba ngày 19/9, 16/12 và ngày thứ bảy trước ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5 (đều là những ngày tưởng niệm về cuộc đời của thánh Januarius), máu trong lọ tự chuyển thành chất lỏng một cách bí ẩn. Năm 1531, một người nông dân có tên Juan Diego khẳng định đã trông thấy Đức Mẹ Đồng Trinh Mary yêu cầu anh ta xây một nhà thờ Đức Mẹ và hái hoa trên sườn đồi. Người đàn ông này đã làm theo lời căn dặn, hái hoa và cho vào áo khoác ngoài. Về sau, chiếc áo choàng này được phát hiện có cất giấu dấu ấn của Đức Mẹ Mary. Bức hình trong áo đến tận bây giờ vẫn còn nguyên vẹn và không hề bị phai. Năm 1917, những đứa trẻ chăn cừu ở Fatima (Bồ Đào Nha) kể lại rằng Đức Mẹ Đồng Trinh Mary đã xuất hiện và bảo với chúng rằng một sự kiện kì lạ sẽ xảy ra vào hôm 13/10 năm đó. Vào khoảng giữa trưa của một ngày mưa, mặt trời đã xuất hiện dưới dạng một cái đĩa, và quay thẳng theo kiểu hình xoắn ốc về phía trái đất. Vào năm 1981, tại một thị trấn nhỏ có tên Medjugorje 6 đứa trẻ được cho là đã nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Mẹ Đồng Trinh Mary. Trong suốt rất nhiều năm sau đó, hàng ngày tất cả họ đều nhận được các thông điệp kì lạ, và cho đến bây giờ, họ đã nhận được hàng ngàn lời tiên tri. Tại một ngôi chùa tại huyện Đồng Nhân, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, người ta đã tìm thấy hai dấu chân bí ẩn rõ ràng trên một mảnh gỗ. Người dân địa phương tin rằng bước chân này là do một tín đồ sùng đạo lưu lại, người này đã rất thành tâm cầu nguyện ở đây nhiều thập kỷ. Đức Hồng y giáo chủ John Wu đã qua đời vào lúc 6h00 ngày 23/9/ 2002. Đức Hồng Y đã từng nói với các đồng nghiệp của ông, ám chỉ đến hai vị Đức Giám mục Francis Hsu, và Hong-Ji Li của Hồng Kông rằng, trước sau khoảng thời gian từ 23/5 đến 23/7 ông sẽ qua đời do bệnh, theo thứ tự mà sắp xếp, ông có thể sẽ qua đời vào ngày 23/9. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

