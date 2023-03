Bí ẩn những kho báu khổng lồ “náu mình” dưới lớp cát sa mạc

Tung tích kho báu 16 tấn vàng được chôn cất ở sa mạc là một trong những bí ẩn lớn nhất ở Mexico. Trong suốt nhiều năm qua, không ít thợ săn kho báu truy tìm tung tích số vàng đó nhưng vẫn chưa có kết quả. Kho báu khổng lồ trên do triệu phú Leon Trabuco và một số đối tác kinh doanh thu mua. Họ thu mua 16 tấn vàng trong bối cảnh nước Mỹ rơi vào cuộc Đại suy thoái khiến giá trị đồng USD giảm. Xuất phát từ tình hình này, nhóm của triệu phú Trabuco quyết định mua và cất trữ một lượng lớn vàng để chờ tới lúc giá vàng tăng cao rồi đem bán lấy được khoản tiền lãi "khủng". Do chưa đem bán ngay nên nhóm của triệu phú Trabuco quyết định chôn 16 tấn vàng tại một địa điểm bí mật ở sa mạc thuộc New Mexico, Mỹ. Khi chưa đợi được giá vàng tăng, triệu phú Trabuco nhận được tin xấu là chính phủ Mỹ ra đạo luật quy định cấm tư nhân sở hữu lượng vàng lớn. Tiếp đến, từng thành viên trong nhóm của triệu phú Trabuco lần lượt qua đời. Họ không để lại bất cứ manh mối nào về nơi chôn cất 16 tấn vàng cho con cháu. Theo đó, tung tích của kho vàng này vẫn là một bí ẩn. Vào năm 2008, một phát hiện quan trọng gây xôn xao dư luận được tìm thấy bên dưới lớp cát sa mạc ven biển Namibia. Đó là việc một nhóm thợ mỏ tìm thấy xác tàu chở vàng có tên Bom Jesus. Những người thợ mỏ có phát hiện quan trọng trên khi đi ủi cát tìm kiếm mỏ kim cương. Họ không thể ngờ rằng, từ việc tìm thấy những mảnh gỗ và kim loại dẫn tới một kho báu khổng lồ. Một mảnh vỡ từ hông tàu có lẽ đã che chắn cho chiếc rương đựng kho báu khi nó chạm tới đáy biển. Các chuyên gia suy đoán nhiều khả năng tàu Bom Jesus va vào đá ngầm nằm dọc bờ biển Namibia. Do đó, con tàu chìm xuống đáy biển trong tư thế lật úp. Theo thời gian và biến đổi địa chất, khu vực mà con tàu Bom Jesus trở thành sa mạc như ngày nay. Cùng với hàng trăm mảnh vỡ của con tàu, các chuyên gia tìm thấy chiếc rương chứa hơn 2.000 đồng vàng. Tính theo tỷ giá khi đó, số vàng này trị giá khoảng 12,5 triệu USD. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc kho báu vô giá được phát hiện khi xây tàu điện ngầm. Nguồn: Kienthucnet.

Tung tích kho báu 16 tấn vàng được chôn cất ở sa mạc là một trong những bí ẩn lớn nhất ở Mexico. Trong suốt nhiều năm qua, không ít thợ săn kho báu truy tìm tung tích số vàng đó nhưng vẫn chưa có kết quả. Kho báu khổng lồ trên do triệu phú Leon Trabuco và một số đối tác kinh doanh thu mua. Họ thu mua 16 tấn vàng trong bối cảnh nước Mỹ rơi vào cuộc Đại suy thoái khiến giá trị đồng USD giảm. Xuất phát từ tình hình này, nhóm của triệu phú Trabuco quyết định mua và cất trữ một lượng lớn vàng để chờ tới lúc giá vàng tăng cao rồi đem bán lấy được khoản tiền lãi "khủng". Do chưa đem bán ngay nên nhóm của triệu phú Trabuco quyết định chôn 16 tấn vàng tại một địa điểm bí mật ở sa mạc thuộc New Mexico, Mỹ. Khi chưa đợi được giá vàng tăng, triệu phú Trabuco nhận được tin xấu là chính phủ Mỹ ra đạo luật quy định cấm tư nhân sở hữu lượng vàng lớn. Tiếp đến, từng thành viên trong nhóm của triệu phú Trabuco lần lượt qua đời. Họ không để lại bất cứ manh mối nào về nơi chôn cất 16 tấn vàng cho con cháu. Theo đó, tung tích của kho vàng này vẫn là một bí ẩn. Vào năm 2008, một phát hiện quan trọng gây xôn xao dư luận được tìm thấy bên dưới lớp cát sa mạc ven biển Namibia. Đó là việc một nhóm thợ mỏ tìm thấy xác tàu chở vàng có tên Bom Jesus. Những người thợ mỏ có phát hiện quan trọng trên khi đi ủi cát tìm kiếm mỏ kim cương. Họ không thể ngờ rằng, từ việc tìm thấy những mảnh gỗ và kim loại dẫn tới một kho báu khổng lồ . Một mảnh vỡ từ hông tàu có lẽ đã che chắn cho chiếc rương đựng kho báu khi nó chạm tới đáy biển. Các chuyên gia suy đoán nhiều khả năng tàu Bom Jesus va vào đá ngầm nằm dọc bờ biển Namibia. Do đó, con tàu chìm xuống đáy biển trong tư thế lật úp. Theo thời gian và biến đổi địa chất, khu vực mà con tàu Bom Jesus trở thành sa mạc như ngày nay. Cùng với hàng trăm mảnh vỡ của con tàu, các chuyên gia tìm thấy chiếc rương chứa hơn 2.000 đồng vàng. Tính theo tỷ giá khi đó, số vàng này trị giá khoảng 12,5 triệu USD. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc kho báu vô giá được phát hiện khi xây tàu điện ngầm. Nguồn: Kienthucnet.