Bí ẩn những cái chết không thể giải mã nổi tiếng nhất lịch sử

Tom Thomson một họa sĩ người Canada chuẩn bị cho một chuyến câu cá bằng ca nô vào ngày 8/7/1997. Tám ngày sau thi thể của ông được tìm thấy trên hồ Canoe. Nhiều người không tin rằng ông chỉ đơn giản là chết đuối, một số nhà điều tra đồng ý kết luận là do chết đuối, còn những giải thuyết khác như: ông gặp mộ trận bão bất ngờ, tự tử hoặc bị mưu sát. Cho đến nay đây vẫn là một trong số những bí ẩn nhất Canada. Edgar Allan Poe là một nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Ông qua đời vào ngày 7 tháng 10 năm 1849 trong những điều kiện bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Vào ngày 27 tháng 9, Poe rời Richmond, Virginia để biên tập một tập thơ, và không ai nghe thấy hay nhìn thấy ông trong năm ngày sau đó cho đến ngày 3 tháng 10. Ông được đưa vào Bệnh viện Cao đẳng Washington, nơi ông qua đời 4 ngày sau đó. Cái chết bí ẩn của ông đã đặt ra một câu hỏi lớn là tại sao Poe được tìm thấy trong một thành phố xa lạ, tại sao ông ta lại mặc quần áo của người khác, và điều gì đã gây ra tình trạng mê sảng của ông ta. Siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long cảm thấy đau đầu khi đang nói chuyện, hỏi mượn thuốc giảm đau của Đinh Phối có chứa Aspirin, sau đó ông nằm trên giường của cô và chìm vào giấc hôn mê. Khi được đưa tới bệnh viện Lý Tiểu Long đã ra đi vĩnh viễn. Hàng loạt nghi án được đưa ra cho cái chết của siêu sao võ thuật này như: do luyện công quá độ, bị hội tam hoàng sát hại... nhưng cái chết của Lý Tiểu Long vẫn còn đầy bí ẩn. Cleopatra, người cai trị cuối cùng của Ptolemaic Ai Cập qua đời vào ngày 12 tháng 8 trước Công nguyên tại Alexandria. Bà đã tự sát bằng cách để một con rắn hổ mang Ai Cập cắn mình. Các học giả hiện đại vẫn tranh luận về tính xác thực rằng cái chết của bà là do rắn cắn hay không. Một số học giả nói rằng đối thủ của bà, Octavian, đã buộc cô phải tự sát theo cách khác. Sáng ngày mùng 8/7/1943 thi thể người đàn ông giàu nhất Bahamas được tìm thấy. Kết quả điều tra cho biết Harry Oakes bị đánh vào đầu bằng một cây nhọn, bị tẩm xăng rồi trét dầu hắc và lông vũ, kẻ giết người đã định đốt thi thể ông nhưng không thành. Tuy nhiên đến nay, thủ phảm sát hại ông vẫn còn là một bí ẩn. Công chúa Yongtai là công chúa trong triều đại nhà Đường và là con gái thứ 7 của vua Zhongzong nhà Đường. Cô qua đời vào ngày 9 tháng 10 năm 701 CN ở tuổi 15 hoặc 16, nhưng nguyên nhân cái chết của cô vẫn còn nhiều tranh cãi. Văn bia của cô ấy lại nói rằng cô đã chết vì sinh con - xương chậu của cô nhỏ hơn nhiều so với những phụ nữ khác cùng tuổi. Một giả thuyết khác cho rằng cô ấy có thể đã bị sẩy thai sau khi nghe tin anh trai và chồng bị hành quyết. Vua của England, Edward V và anh trai của ông, Richard của Shrewsbury, được gọi là "Các hoàng tử trong tháp" vì họ đã bị sát hại tại Tháp London vào thế kỷ 15. Người ta nói rằng họ đã bị sát hại bởi Gloucester để ông có thể giữ lại quyền lực của mình. Vào năm 1674, người ta đã tìm thấy hai bộ xương của hai cậu bé, một khoảng 10 tuổi và một khoảng 13 tuổi, và hai bộ hài cốt này được nhiều người cho rằng là của "Các hoàng tử trong tháp". Năm 1674, các bộ xương được cải táng trong một chiếc bình và được đặt trong Nhà nguyện Henry VII trong Tu viện.Cái chết của thanh niên người Đức, Kaspar Hauser, vẫn là một bí ẩn. Vào ngày 14 tháng 12 năm 1833, anh ta về nhà với một vết đâm ở ngực và chết ba ngày sau đó. Anh ta nói rằng mình đã bị tấn công, nhưng tòa án điều tra nghi ngờ điều này và suy đoán rằng anh ta đã tự làm mình bị thương để tìm kiếm sự chú ý. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

