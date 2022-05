Bí ẩn loài cá tên ma mị, nhà giàu Việt sành ăn thi nhau "lùng"

Loài cá có tên cực ma mị: cá tà ma này có lớp vảy màu xám đến đen, giống giống màu tro, thân dẹt. Cá tà ma chỉ xuất hiện ở biển Nha Trang và một số nơi khác như Quy Nhơn, đảo Lý Sơn, đảo Phú Quý và một số đảo nhỏ thuộc quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Theo giải thích của người dân Lý Sơn, sở dĩ loại cá này có tên gọi như vậy do sống ở các gành rạn. Nó lại cực kỳ lanh lợi, bơi khỏe nên đánh bắt khó khăn. Vì thế từ xưa người dân ở đảo đã gọi là tà ma và vì cái tên lạ nên nhiều người đã tránh xa. Cá sinh sống tự nhiên, to nhất cũng chỉ bằng gang tay. Giá của loại cá này không hề rẻ, khoảng 200.000 đồng/kg. Cá bơi nhanh nên thịt cá vô cùng chắc, ăn thơm, ngon. Và tiếng lành đồn xa, tà ma được nhiều người biết đến trở thành đặc sản đặc trưng của những vùng chúng sinh sống. Các món ăn ngon được chế biến từ loài cá tà ma như cá tà ma nướng than; cá tà ma nấu lẩu, cá tà ma nấu canh chua,; cá tà ma nấu cháo...Thịt cá tà ma ngọt, dai, không hề tanh, trắng ngần như thịt gà, lớp mỡ nằm ngay dưới lớp vảy cứng cực kỳ béo và thơm. Hơn cả, loại cá này có thể ăn được theo mùa. Mùa đông, bạn chỉ cần ăn cá tà ma nướng sẽ thấy thơm ngào ngạt và đọng lại vị khó quên nơi cuống họng. Mùa hè nóng nực, có thể chế biến thành các món canh, nấu lẩu hoặc cháo. Vừa đặt trên bếp, vừa thổi, vừa húp cho tăng thêm hương vị. Món ăn được chấm với ít nước mắm cá cơm nguyên chất sẽ tăng thêm vị đậm đà và tuyệt vời hơn. Hiện nay, ở một số vùng biển miền Trung - nơi có đời sống du lịch nhộn nhịp như Lý Sơn (Quảng Ngãi), Nha Trang (Khánh Hòa), cá tà ma là một trong những món đặc sản được mọi người yêu thích. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

