Bí ẩn “lỗ hổng thời gian” và những vụ dịch chuyển kỳ lạ

Bấy lâu nay, thời gian vẫn còn là một thứ vô hình mà giới khoa học chưa thể khám phá hết, bởi trong khái niệm của thực thể vô hình ấy còn quá nhiều bí ẩn. Chỉ cho tới khi những vụ mất tích bí ẩn rồi trở lại đầy ngoạn mục xảy ra trên thế giới, con người mới nhận thức ra rằng thời gian không chỉ đơn giản là những giây, những phút trôi qua trong một ngày. Hiện tượng này được khoa học giả định là " lỗ hổng thời gian" - một dạng không gian, phản vật chất được cấu tạo từ các phản hạt cơ bản có thể co giãn, và khi tiếp xúc với vật chất sẽ nổ tung, hút lấy mọi vật và giải phóng chúng tới đầu kia: thời gian hoặc quá khứ. Cho đến thời điểm hiện tại, khái niệm về "lỗ hổng thời gian" vẫn còn gây tranh cãi trong dư luận khi chưa một học thuyết nào đủ sức thuyết phục được đưa ra vì thiếu những chứng cứ xác thực. Qua đó, hiện tượng "mất tích rồi tái hiện" được coi là một trong những câu hỏi lớn nhất chờ đợi con người tiếp tục tìm hiểu và khám phá. Vào ngày 14/4/1912, con tàu huyền thoại Titanic gặp thảm kịch kinh hoàng ngay trong chuyến hải hành đầu tiên và cung là cuối cùng. Con tàu đâm vào tảng băng trôi và chìm xuống Bắc Đại Tây Dương. Hậu quả là hơn 1.500 thiệt mạng và mất tích. Đến giữa năm 1990 và 1991, người ta đã phát hiện và cứu sống 2 người tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương. Trong số này, một người được giải cứu vào ngày 24/9/1990. Khi ấy, con tàu Foshogen đang di chuyển trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Bất ngờ, thuyền trưởng Karl nhìn thấy một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ đó là một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét lẩy bẩy. Khi được đưa lên tàu Foshogen, người phụ nữ nói rằng tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên tàu Titanic huyền thoại. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt bà lên núi băng này. Thật may mắn, bà đã được các thủy thủ trên tàu Foshogen giải cứu. Thông tin mà người phụ nữ tự nhận là Wenni Kate khiến nhiều người bất ngờ vì nếu đó đúng là sự thật thì bà đã không hề già đi kể từ năm 1912. Họ kiểm tra và xác nhận những thông tin mà bà nói đều chính xác. Đến ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương tiến hành khảo sát tại khu vực phía Tây Nam cách núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km. Trong quá trình làm việc, họ phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Người này mặc trang phục màu gắng và tin rằng đó chính là thuyền trưởng Edward J. Smith của tàu Titanic. Vào thời điểm được giải cứu, người đàn ông khẳng định ngày hôm đó là ngày 15/9/1912. Sau đó, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo, Na Uy để kiểm tra và xác nhận hoàn toàn bình thường. Sự việc này khiến mọi người tò mò vì không biết đây có phải một trường hợp mất tích do lỗ hổng thời gian hay không. Vào ngày 21/8/1915, hơn 800 binh lính thuộc Trung đoàn Norfolk 5 của quân đội Anh mất tích bí ẩn khi tiến vào một thung lũng trên ngọn núi cao thuộc vùng Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ. Lần cuối cùng các nhân chứng nhìn thấy họ là khi có một đám mây lớn xuất hiện từ từ che khuất toàn bộ đoàn quân. 22 binh sĩ của New Zealand đang tập cùng trận địa với đội quân của Anh. Họ ở trên một ngọn đồi nhỏ khác cách đó khoảng 600m và chứng kiến toàn bộ vụ việc. Dù giới chức trách tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích nạn nhân.

