Bí ẩn không lời giải về rừng già Amazon, chuyên gia cũng bó tay

Nhìn trên bản đồ, bạn sẽ thấy độ rộng lớn tới khó tin của rừng Amazon. Với diện tích 5,5 triệu km2, rừng Amazon bằng nửa tổng lãnh thổ của Liên bang Mỹ (gồm cả Alaska và Hawaii) và gần bằng diện tích của Australia (7,7 triệu km2). Trong rừng Amazon có một bộ lạc sống tách biệt với thế giới. Người ta đã phát hiện bộ lạc này sống tại Thung lũng Javari gần biên giới với Peru, có thể thuộc cộng đồng ngôn ngữ Pano. Ở những nơi rậm rạp nhất Amazon, tán rừng rất dày và che mất 99% ánh sáng mặt trời, khiến mặt đất tối đen và trở thành nơi sinh sống của các động thực vật độc đáo. Đồng thời, với hiện tượng này, Amazon và các khu rừng nhiệt đới khác giúp điều hòa nhiệt độ của trái đất. Đảo Barro Colorado của Panama là một khu rừng nhiệt đới từng có hơn 200 loài chim các loại. Một số trong số chúng hiện đã tuyệt chủng mà không rõ lý do. Hàng trăm rãnh lớn có hình dạng đặc biệt đã được khoét sâu vào lòng đất của rừng nhiệt đới Amazon. Chúng được ước tính là hàng nghìn năm tuổi, và các nhà khoa học không biết tại sao chúng tồn tại. Nhà thám hiểm kiêm chuyên gia vẽ bản đồ người Anh Percy Fawcett đã biến mất ở Amazon vào năm 1925. Fawcett và các người cộng sự đã khởi hành từ New Jersey vào tháng 1 năm 1925, và đến tháng 4, họ đã đến được Brazil. Họ thuê hướng dẫn viên bản địa và tiếp tục đi đến cuối tháng 5. Vào ngày 29 tháng 5, Fawcett gửi các hướng dẫn viên trở lại thành phố Cuiabá một gói thư. Đến năm 1927, ông và nhóm của mình vẫn chưa trở lại, và không ai rõ chuyện gì đã xảy ra với họ. Nhiều nhà thám hiểm đã đi theo Fawcett để tìm kiếm nhóm của ông, và một vài người trong số họ cũng biến mất. Mapinguary là một sinh vật giống con lười trong thần thoại của một số bộ tộc ở Amazon. Sinh vật này được cho là cao hơn 2 mét, nhiều lông và có mùi cơ thể đặc trưng. Loài Mapinguary được cho là đặc biệt hung dữ với những ai không đối xử tôn trọng với tự nhiên. Các nhà khoa học đã bắt đầu tìm kiếm sinh vật này nhưng vẫn chưa tìm thấy gì. Nhà khoa học David Oren cho biết, "Tôi thấy truyền thuyết về Mapinguary dựa trên những lần chạm trán của con người với những con lười cuối cùng trên mặt đất". Một con cá voi lưng gù đã chết được tìm thấy gần rìa rừng nhiệt đới Amazon vào tháng 2 năm 2019. Người ta vẫn chưa rõ bằng cách nào mà con cá voi này lại có thể tiến vào khu rừng nhiệt đới này. Rừng nhiệt đới Amazon có một dòng sông sôi ít được biết đến. Nó được cho là có thể giết chết bất cứ thứ gì rơi vào đó vì nước có nhiệt độ từ 49 đến gần 93 độ C. Các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải vì sao con sông lại có thể sôi trong khi quanh đó không hề có núi lửa. Các nhà thám hiểm châu Âu tin vào thành phố El Dorado đã tồn tại cách đây hàng trăm năm. Họ nghĩ rằng có một nền văn minh phong phú ẩn giấu trong rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

