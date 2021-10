Bí ẩn không lời giải: Cứ 26 giây Trái đất lại "đập" một nhịp

Cứ 26 giây Trái Đất lại rung chuyển. Rung động không đủ mạnh để chúng ta nhận ra, nhưng đủ lớn để các địa chấn kế đặt tại các lục địa ghi nhận được một “nhịp” kỳ lạ. No được gọi là “Nhịp tim của Trái đất”, lần đầu tiên được ghi lại vào năm 1962 bởi John Oliver, một nhà nghiên cứu tại Đài quan sát địa chất Lamont-Doherty, Đại học Columbia. John Oliver đã phát hiện ra rằng nó đến từ một nơi nào đó ở phía nam hoặc xích đạo Đại Tây Dương và có cường độ mạnh hơn trong những tháng mùa hè ở Bắc bán cầu. Sau đó, vào năm 1980, Gary Holcomb, một nhà địa chất của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, cũng phát hiện ra xung bí ẩn mạnh hơn khi có bão. Cho đến năm 2005, bí ẩn một lần nữa bị đem ra ánh sáng bởi một sinh viên mới tốt nghiệp, anh Greg Bensen theo học tại Đại học Colorado. Mike Ritzwoller, lúc này đang là cố vấn hướng dẫn cho Bensen, đã cùng phân tích dữ liệu với cậu học trò và phát hiện ra sự lạ: có một tín hiệu mạnh phát ra đều đặn từ một vùng xa. Họ đã phân tích các thông số từ mọi góc độ có thể, phân tích dữ liệu, kiểm tra các thiết bị của họ, và thậm chí điều chỉnh nguồn phát xung tới một vị trí ở Vịnh Guinea, ngoài khơi bờ biển phía Tây của châu Phi. Garrett Euler - công tác tại phòng thí nghiệm của nhà địa chấn học Doug Wiens tại Đại học Washington đã thu hẹp khoảng cách tìm kiếm và phát hiện ra nhịp đập tới từ khu vực có tên Bight of Bonny, nằm tại Vịnh Guinea. Euler cũng đưa ra cả lý do tại sao sóng vỗ bờ biển đã gây ra hiện tượng địa chấn lạ lùng. Khi sóng di chuyển trên mặt biển, khác biệt trong áp lực nước không đủ lớn để ảnh hưởng tới đáy biển. Nhưng khi nước vỗ bờ, nơi áp lực nước sẽ lập tức có ảnh hưởng mạnh tới vỏ Trái Đất, áp lực sẽ làm biến dạng đáy biển và gây ra những cơn địa chấn. Euler đã công bố phát hiện của mình tại một hội nghị về địa chấn học năm 2013. Thế nhưng vẫn có những hoài nghi xoay quanh nhận định của Euler. Vào năm 2013, Yingjie Xia, một nhà nghiên cứu từ Viện Đo đạc và Địa vật lý ở Vũ Hán, Trung Quốc, đưa ra giả thuyết rằng nguồn của xung 26 giây/ lần là hoạt động của núi lửa. Lý thuyết của ông cũng có ý nghĩa. Nguồn gốc của tín hiệu gần với một ngọn núi lửa trên đảo Sao Tome và có ít nhất một "thuyết vi mô" khác ở một nơi nào đó khác trên thế giới có một số điểm tương đồng với thuyết này. Nhưng cả hai lý thuyết đều không giải thích đầy đủ về xung. Tại sao xung 26 giây/lần chỉ xảy ra ở Bight of Bonny? Sóng đánh vào các bờ biển trên khắp thế giới và có rất nhiều khu vực khác có hoạt động địa chấn, điều gì đặc biệt ở nơi này? Đó là một câu trả lời mà chưa ai trả lời được. Và đó không chỉ là một câu đố hóc búa để giải, mà cả các nhà địa chấn học dường như không thực sự quan tâm đến nó. Tuy vậy, giáo sư Ritzwoller vẫn cho rằng đây là chủ đề đáng nghiên cứu. Tôi nghĩ rằng nó rất thú vị, và nó đại diện cho việc Trái Đất vẫn ẩn chứa những hiện tượng lạ vẫn nằm sau bức màn bí ẩn”. Có lẽ đây là công việc của những nhà nghiên cứu thuộc thế hệ sau. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT.

