Bfan "như bắt được vàng" khi camera Bphone lại được nâng cấp

Để chứng minh tính hiệu quả của sNight 2.0, CEO BKAV đã đăng tải một bức ảnh chụp quang cảnh Hồ Hoàn Kiếm được chụp bằng Bphone B86. Sau đó vị CEO này cũng so sánh với ảnh khi dùng những dòng điện thoại khác của "hãng A" ... và "hãng G" để thấy công nghệ chụp đêm với AI model mới sắc nét hơn rất nhiều. Nhiều người cho rằng "hãng A" là Apple iPhone, còn "hãng G" có thể là Google Pixel. Theo chia sẻ của ông, bức ảnh là ví dụ về việc các kỹ sư của BKAV đã sử dụng AI và Nhiếp ảnh điện toán để tái tạo mầu sắc trung thực khung cảnh đêm Hồ Gươm, dù điều kiện ánh sáng đêm rất hạn chế. Ông Quảng khẳng định rằng Bphone B86 với sNight 2.0 có thể cho ra những bức ảnh chụp đêm đẹp hơn so với hai smartphone còn lại. Đẹp hơn ở đây không hẳn là sáng hơn, mà là "trung thực và tự nhiên" hơn. Các mảng mầu sáng tối tương phản trong điều kiện ban đêm là cực kỳ khó tái tạo, sao cho trung thực và tự nhiên, không bị quá sáng như ban ngày (như của hãng "A" và "G"), để đêm đúng là đêm một cách cảm xúc! Dù vậy, những hình ảnh và ý kiến được ông Quảng đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo và khó có thể được sử dụng làm căn cứ để đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi chúng ta cũng chưa rõ những thông số chi tiết về bản cập nhật công nghệ camera mới này. Cũng theo CEO BKAV, ông tự hào là công ty đầu tiên trên thế giới, đưa ra khái niệm AI Camera trên smartphone với màn ra mắt Bphone 2017 và tiên phong trong sử dụng "nhiếp ảnh điện toán" để vượt qua các giới hạn của phần cứng. Nhiều người dùng cho rằng, BKAV đang "nợ" người dùng nhiều sản phẩm từ năm ngoái. Hai mẫu Bphone giá rẻ là Bphone B40 và Bphone B60 được BKAV công bố vào tháng 5/2020, nhưng tới nay vẫn chưa lên kệ. Tai nghe không dây AirB cũng gặp tình trạng tương tự do "gặp nhiều khó khăn". Do đó người dùng hoàn toàn có thể nghi ngờ những chia sẻ của ông Quảng có thực sự chính xác hay không.

Để chứng minh tính hiệu quả của sNight 2.0 , CEO BKAV đã đăng tải một bức ảnh chụp quang cảnh Hồ Hoàn Kiếm được chụp bằng Bphone B86. Sau đó vị CEO này cũng so sánh với ảnh khi dùng những dòng điện thoại khác của "hãng A" ... và "hãng G" để thấy công nghệ chụp đêm với AI model mới sắc nét hơn rất nhiều. Nhiều người cho rằng "hãng A" là Apple iPhone, còn "hãng G" có thể là Google Pixel. Theo chia sẻ của ông, bức ảnh là ví dụ về việc các kỹ sư của BKAV đã sử dụng AI và Nhiếp ảnh điện toán để tái tạo mầu sắc trung thực khung cảnh đêm Hồ Gươm, dù điều kiện ánh sáng đêm rất hạn chế. Ông Quảng khẳng định rằng Bphone B86 với sNight 2.0 có thể cho ra những bức ảnh chụp đêm đẹp hơn so với hai smartphone còn lại. Đẹp hơn ở đây không hẳn là sáng hơn, mà là "trung thực và tự nhiên" hơn. Các mảng mầu sáng tối tương phản trong điều kiện ban đêm là cực kỳ khó tái tạo, sao cho trung thực và tự nhiên, không bị quá sáng như ban ngày (như của hãng "A" và "G"), để đêm đúng là đêm một cách cảm xúc! Dù vậy, những hình ảnh và ý kiến được ông Quảng đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo và khó có thể được sử dụng làm căn cứ để đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi chúng ta cũng chưa rõ những thông số chi tiết về bản cập nhật công nghệ camera mới này. Cũng theo CEO BKAV, ông tự hào là công ty đầu tiên trên thế giới, đưa ra khái niệm AI Camera trên smartphone với màn ra mắt Bphone 2017 và tiên phong trong sử dụng "nhiếp ảnh điện toán" để vượt qua các giới hạn của phần cứng. Nhiều người dùng cho rằng, BKAV đang "nợ" người dùng nhiều sản phẩm từ năm ngoái. Hai mẫu Bphone giá rẻ là Bphone B40 và Bphone B60 được BKAV công bố vào tháng 5/2020, nhưng tới nay vẫn chưa lên kệ. Tai nghe không dây AirB cũng gặp tình trạng tương tự do "gặp nhiều khó khăn". Do đó người dùng hoàn toàn có thể nghi ngờ những chia sẻ của ông Quảng có thực sự chính xác hay không.