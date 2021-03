Bèo tấm nhỏ bé nhưng quan trọng thế nào với hệ sinh thái Việt Nam?

Phổ biến ở các ao hồ trên khắp Việt Nam, bèo tấm là loài thực vật gồm cấu trúc nhỏ giống như lưỡi lam trôi nổi trên bề mặt nước. Ít ai biết rằng, bèo tấm được phân loại là một phân họ trong họ Ráy. Điều này có nghĩa chúng là họ hàng gần của nhiều loài cây có ngoại hình rất khác biệt như ráy, dọc mùng, khoai môn... Bèo tấm sinh sản chủ yếu theo cách vô tính, nhờ nảy chồi, nhưng thỉnh thoảng cũng đơm hoa, kết quả (sinh sản hữu tính). Hoa của chúng chỉ dài 0,3 mm, nhỏ nhất trong thế giới các loài hoa. Loài thực vật bé nhỏ này có tầm quan trọng khá lớn với hệ sinh thái cũng như đời sống con người. Cụ thể, chúng là nguồn thức ăn quan trọng cho nhiều loài cá, chim nước, cũng như nơi cư trú của nhiều loài động vật nhỏ. Khi dược thả trong ao hồ, bèo tấm trở thành biện pháp sinh học để thể khắc phục tình trạng dư thừa các chất dinh dưỡng dạng khoáng chất, do chúng phát triển nhanh và hấp thụ phần lớn các chất này. Trong đời sống hàng ngày, bèo tấm có thể được thu hoạch làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, hoặc cho chính con người. Do rất bèo tấm rất giàu đạm, chúng đã được dùng làm nguyên liệu để chế biến thành nhiều dạng thực phẩm chức năng khác nhau. Trong những năm gần đây, bèo tấm còn trở thành đối tượng trong nghiên cứu loại vắc xin uống được điều chế thông qua hệ thống thực vật chuyển gen. Chúng được chọn do có tốc độ nhân vô tính rất nhanh, hàm lượng dinh dưỡng cao và rất dễ nuôi trồng... Mời quý độc giả xem video: Phiêu lưu trong hoang dã. Nguồn: VTV2.

