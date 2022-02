Bày đúng cây cảnh này, gia chủ "hốt trọn hũ vàng" năm Nhâm Dần 2022

1. Cây trúc phú quý. Trúc phú quý luôn là một lựa chọn lý tưởng trong các loại cây cảnh phong thủy vì nó mang nhiều năng lượng tích cực và được nhiều người ưu ái trưng trong nhà với mong muốn mang lại bình an, phú quý. Trúc phú quý bày trong nhà có thể thu hút may mắn và hạnh phúc đồng thời mang lại nguồn sinh khí cho không gian sống của gia đình. 2. Cây kim ngân. Kim ngân là loại cây phong thủy mang ý nghĩa may mắn, tài lộc cho gia chủ. Loại cây phong thủy thuộc họ cẩm quỳ này xanh mượt quanh năm, chỉ có một thân củ phình to. Tại cuống lá xoè ra năm lá như chân chim tượng trưng cho sự cân bằng ngũ hành. 3. Cây Monstera. Cây Monstera thuộc họ Philodendron ngoài tác dụng thanh lọc không khí còn mang nhiều ý nghĩa phong thuỷ. Loại cây này sẽ giúp nhà bạn thu hút được nhiều năng lượng tích cực. Ngoài ra, các lỗ của lá cây Monstera thúc đẩy lưu thông không khí trong nhà và giúp cân bằng năng lượng. Hướng tốt nhất để đặt cây là phía Nam hoặc Đông Nam của ngôi nhà. 4. Cây phát tài. Từ cái tên của loại cây này đã mang đến nhiều ý nghĩa tốt lành. Nhiều người trồng cây phát tài với hy vọng nó sẽ mang đến tiền tài, may mắn, bình yên cho gia đình. Cây phát tài thuộc hành Mộc nên thích hợp nhất là trồng ở phía Đông hoặc Đông Nam của ngôi nhà. 5. Cây ngũ gia bì. Lá cây ngũ gia bì có 5 nhánh, tượng trưng cho ngũ hành trong phong thuỷ. Loại cây này biểu tượng cho sự hoà thuận, êm ấm, giúp con đường tài vận của gia chủ được ổn định và sớm thăng tiến. 6. Cây trầu bà. Cây trầu bà có nhiều tên gọi như Trầu Bà Vàng, Vạn Niên Thanh leo, sắn dây Hoàng Kim, Hoàng Tam Điệp... Đặc điểm nhận biết lá trầu bà là lá đơn, gốc lá hình trái tim và thuôn dài lên trên. Không chỉ trang trí nội thất hiệu quả, trầu bà còn rất có lợi cho sức khỏe, giúp thanh lọc không khí và trị bệnh thận theo Đông Y. Trong phong thủy, cây trầu bà biểu tượng cho sự thành đạt, thăng tiến trong sự nghiệp. 7. Cây đuôi công. Cây đuôi công là loại cây trang trí có sức sống mạnh mẽ và khả năng thanh lọc không khí tuyệt vời. Đây là loại cây thích hợp đặt trong nhà vì nó có thể dễ dàng phát triển tốt trong điều kiện môi trường thiếu ánh sáng. Loài cây này tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn, mang về tiền tài cho gia chủ. Trong phong thủy, cành lá xum xuê tượng trưng cho sự trọn vẹn, viên mãn. Đuôi công tím đại diện cho người thuộc mệnh Hỏa và mệnh Thổ. Đuôi công xanh sẽ thích hợp với người mệnh Mộc, tùy theo mệnh của bạn để có thể lựa chọn một cây đuôi công phù hợp. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).

