Bắt trọn khoảnh khắc sao Mộc bị tấn công, lóe sáng bất thường

Khi đang quan sát bóng của mặt trăng Io của sao Mộc, nhà thiên văn học Harald Paleske đã phát hiện ra một vụ va chạm xảy ra giữa hành tinh này và một vật thể lạ. "Một tia sáng chói loà khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đã chụp ảnh lại từng khung hình và hi vọng xác định được điều gì gây ra tia sáng bất ngờ đó", ông Harald Paleske chia sẻ. Theo nhà thiên văn nghiệp dư này, ánh sáng lóe lên do va chạm kéo dài khoảng hai giây trong bầu khí quyển của sao Mộc. Điều này loại trừ khả năng có một vệ tinh trôi nổi trên sao Mộc. Theo các chuyên gia, rất có thể đây là sao Mộc va chạm với các tiểu hành tinh vì mỗi năm, có hàng trăm vụ như vậy. Nguyên nhân là vì hành tinh này có khối lượng gấp 318 lần Trái Đất, hoạt động giống như một bức tường phong ngăn chặn các vật thể tấn công Trái Đất. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết, để chụp được một sự kiện như vậy từ Trái Đất là rất hiếm. Đầu tháng 9, nhà thiên văn José Luis Pereira, Brazil đã chụp được tia sáng từ São Paulo. Là người quan sát lâu năm, Pereira vô cùng ngạc nhiên khi thấy ánh sáng khác trên sao Mộc. Lần đầu tiên, các nhà khoa học phát hiện ra sự việc tấn công sao Mộc là vào năm 1994. Từ đó đến nay có khoảng 7 vụ được ghi nhận chính thức. Sao Mộc thường xuyên chịu va đập do quỹ đạo của nó gần vành đai tiểu hành tinh chính và có lực hấp dẫn rất mạnh. Vào tháng 7/1994, các mảnh vỡ của sao chổi Shoemaker-Levy 9 đâm vào sao Mộc đã tạo ra những dấu vết tác động lớn trong bầu khí quyển dày đặc của hành tinh kéo dài suốt nhiều tháng. Những dấu vết đó đã mở ra một cánh cửa hiếm hoi vào sao Mộc ẩn bên dưới các đỉnh mây. Các nhà thiên văn học chuyên nghiệp đã tận dụng cơ hội này để nghiên cứu các vị trí va chạm bằng nhiều loại kính thiên văn khác nhau, giúp con người hiểu rõ hơn về thành phần khí quyển của hành tinh khí khổng lồ. Một vụ va chạm mạnh khác xảy ra vào 15 năm sau, tạo ra một dấu vết có kích thước bằng Thái Bình Dương vào vùng không khí xoáy của sao Mộc. Giống như vết thương do mảnh vỡ sao chổi Shoemaker-Levy 9 gây ra, dấu vết lần này tồn tại đủ lâu để các nhà thiên văn học chuyên nghiệp nghiên cứu. Tuy nhiên, có vẻ như vụ chạm mà nhà thiên văn học Pereira phát hiện ra quá nhỏ để gây ra tác động lớn như 2 vụ va chạm trên. Và sao Mộc đã "chữa lành vết thương" khoảng 1 giờ sau vụ va chạm. "Đối với tôi, đó là một khoảnh khắc vô cùng xúc động vì tôi đã tìm kiếm các dữ liệu về hiện tượng này trong nhiều năm", Pereira nói.

