Bất ngờ với độ nghiền game của loạt sao hot như Eminem hay Lady Gaga

Chàng rapper hàng đầu thế giới Eminem từng tiết lộ, Call of Duty là một trong số những tựa game anh yêu thích nhất. Eminem còn từng được công ty Activision, nhà phát hành COD, mời về hát cho phần game Call of Duty: Ghost. Jusstin Bieber - một trong những sao hot thế giới cũng là "con nghiện" game thứ thiệt. Anh chàng từng bị bắt gặp đi xung quanh thu thập Pokémon trong tựa game Pokémon GO, hay khoảnh khắc ngồi "cày" Call of Duty, Mario Kart và Halo. DJ "đội hộp" Marshmello đã từng được hãng Epic Games mời về biểu diễn cho giải đấu tại chung kết Fortnite World Cup. Anh còn thường xuyên đăng tải video chơi game, stream game trên kênh Youtube của mình. Trong một bài đăng trên Twitter cá nhân, Lady Gaga từng thừa nhận mình đã thức chơi game Bayonetta tới 4h sáng. Nữ ca sĩ nổi tiếng lúc đó đang rất đau tay vì giữ tay cầm quá lâu nhưng vẫn không thoát khỏi sức hấp dẫn của tựa game này. Snoop Dogs - rapper đình đám từng hợp tác cùng Sơn Tùng MTP hiện nay đã gần 50 tuổi nhưng vẫn là một fan cứng của game Call of Duty. Ông cũng từng được tham gia vào đội ngũ lồng tiếng của trò chơi Call of Duty: Ghost. Call of Duty là tựa game yêu thích của loạt sao hàng đầu thế giới, trong đó có rapper The Game. Trên Facebook cá nhân, anh đã chọn Call of Duty: MW2 vào danh sách những tựa game ưa thích nhất. Drake không còn là cái tên xa lạ với những game thủ đam mê trò chơi Fortnite sau lần xuất hiện trên kênh của streamer nổi tiếng thế giới Ninja và phá vỡ kỷ lục người xem. Mỗi khi rảnh rỗi, anh thường chơi tựa game này để giải trí và giảm stress. Warren G - rapper kiêm DJ cũng là một fan trung thành của tựa game bắn súng đỉnh cao Call of Duty. Nhiều fan thắc mắc, liệu có khi nào rapper này cùng đồng nghiệp Snoop Dogs "cày game"? Justin Bieber chơi game Pokemon GO. Nguồn: Youtube

Chàng rapper hàng đầu thế giới Eminem từng tiết lộ, Call of Duty là một trong số những tựa game anh yêu thích nhất. Eminem còn từng được công ty Activision, nhà phát hành COD, mời về hát cho phần game Call of Duty: Ghost. Jusstin Bieber - một trong những sao hot thế giới cũng là "con nghiện" game thứ thiệt. Anh chàng từng bị bắt gặp đi xung quanh thu thập Pokémon trong tựa game Pokémon GO, hay khoảnh khắc ngồi "cày" Call of Duty, Mario Kart và Halo. DJ "đội hộp" Marshmello đã từng được hãng Epic Games mời về biểu diễn cho giải đấu tại chung kết Fortnite World Cup. Anh còn thường xuyên đăng tải video chơi game, stream game trên kênh Youtube của mình. Trong một bài đăng trên Twitter cá nhân, Lady Gaga từng thừa nhận mình đã thức chơi game Bayonetta tới 4h sáng. Nữ ca sĩ nổi tiếng lúc đó đang rất đau tay vì giữ tay cầm quá lâu nhưng vẫn không thoát khỏi sức hấp dẫn của tựa game này. Snoop Dogs - rapper đình đám từng hợp tác cùng Sơn Tùng MTP hiện nay đã gần 50 tuổi nhưng vẫn là một fan cứng của game Call of Duty. Ông cũng từng được tham gia vào đội ngũ lồng tiếng của trò chơi Call of Duty: Ghost. Call of Duty là tựa game yêu thích của loạt sao hàng đầu thế giới, trong đó có rapper The Game. Trên Facebook cá nhân, anh đã chọn Call of Duty: MW2 vào danh sách những tựa game ưa thích nhất. Drake không còn là cái tên xa lạ với những game thủ đam mê trò chơi Fortnite sau lần xuất hiện trên kênh của streamer nổi tiếng thế giới Ninja và phá vỡ kỷ lục người xem. Mỗi khi rảnh rỗi, anh thường chơi tựa game này để giải trí và giảm stress. Warren G - rapper kiêm DJ cũng là một fan trung thành của tựa game bắn súng đỉnh cao Call of Duty. Nhiều fan thắc mắc, liệu có khi nào rapper này cùng đồng nghiệp Snoop Dogs "cày game"? Justin Bieber chơi game Pokemon GO. Nguồn: Youtube