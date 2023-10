Bất ngờ phát hiện vành đai bí ẩn bao vây Hệ Mặt Trời

Các nhà thiên văn học đã phát hiện những vật thể bí ẩn nằm ở khu vực bên ngoài Vành đai Kuiper, rìa Hệ Mặt Trời. Một giả thuyết lớn là có một "Vành đai Kuiper thứ hai" tồn tại, với khối lượng tương đương và nằm bên ngoài Vành đai Kuiper đã được biết đến. Điều này cho thấy tác động của Mặt Trời vươn xa hơn vào không gian so với dự đoán trước đây. Bên ngoài Sao Hải Vương cách Mặt Trời 30 AU, Mặt Trời còn vươn xa hơn khoảng 100 AU nữa, nắm giữ các vật thể nhỏ và thậm chí có thể là một "hành tinh thứ 9".Vành đai bí ẩn này có thể nằm ở giữa Vành đai Kuiper và Đám mây Oort. Dấu vết của nó đã được phát hiện thông qua 12 vật thể có khối lượng lớn tiềm năng nằm cách Mặt Trời khoảng 60 AU, dữ liệu được ghi lại bởi tàu New Horizons của NASA. Tàu New Horizons hiện đang cách sao mẹ khoảng 57 AU. Các nhà nghiên cứu cho rằng Hệ Mặt Trời vẫn còn nhỏ bé so với các hệ sao khác mà chúng ta đã biết, ít nhất là đối với các vật thể và cụm vật thể đã được khám phá. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm Trái Đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.

Các nhà thiên văn học đã phát hiện những vật thể bí ẩn nằm ở khu vực bên ngoài Vành đai Kuiper, rìa Hệ Mặt Trời. Một giả thuyết lớn là có một "Vành đai Kuiper thứ hai" tồn tại, với khối lượng tương đương và nằm bên ngoài Vành đai Kuiper đã được biết đến. Điều này cho thấy tác động của Mặt Trời vươn xa hơn vào không gian so với dự đoán trước đây. Bên ngoài Sao Hải Vương cách Mặt Trời 30 AU, Mặt Trời còn vươn xa hơn khoảng 100 AU nữa, nắm giữ các vật thể nhỏ và thậm chí có thể là một "hành tinh thứ 9". Vành đai bí ẩn này có thể nằm ở giữa Vành đai Kuiper và Đám mây Oort. Dấu vết của nó đã được phát hiện thông qua 12 vật thể có khối lượng lớn tiềm năng nằm cách Mặt Trời khoảng 60 AU, dữ liệu được ghi lại bởi tàu New Horizons của NASA. Tàu New Horizons hiện đang cách sao mẹ khoảng 57 AU. Các nhà nghiên cứu cho rằng Hệ Mặt Trời vẫn còn nhỏ bé so với các hệ sao khác mà chúng ta đã biết, ít nhất là đối với các vật thể và cụm vật thể đã được khám phá. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm Trái Đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.