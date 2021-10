Báo động đại dịch cúm ở Trung Quốc: Nguy hiểm hơn "tử thần" SARS-CoV-2?

Cúm gia cầm là một loại bệnh cúm do virus từ các loài gia cầm (hay chim) gây ra, có thể xâm nhiễm một số loài động vật có vú. Virus này được phát hiện lần đầu tiên là tại Italy vào đầu thập niên 1990, hiện xuất hiện ở hầu hết các nơi trên thế giới. Cúm gia cầm có tốc độ lây lan rất nhanh làm chết hàng loạt gia cầm ở nhiều loài như gà, vịt, ngan, chim cút... gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho người chăn nuôi. Virus cúm gia cầm có tên khoa học là avian influenza (AI) thuộc nhóm virus cúm A họ Orthomyxciridae. Chủng H5N6 được xem là loại cúm gia cầm có khả năng gây bệnh thấp. Tuy nhiên, cúm gia cầm H5N6 có thể lây sang người và gây tử vong. Mới đây Trung Quốc báo cáo 21 ca mắc biến chủng H5N6 trên người, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Mặc dù con số này thấp hơn nhiều so với hàng trăm người bị nhiễm virus H7N9 hồi năm 2017, bệnh do virus H5N6 gây ra đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người trở bệnh nặng và ít nhất 6 người đã tử vong. Hầu hết trường hợp nhiễm virus H5N6 đều tiếp xúc với gia cầm và chưa có xác nhận virus lây từ người sang người. Vì vậy, sự gia tăng mạnh số ca mắc H5N6 ở Trung Quốc khiến giới chuyên gia cảnh báo biến chủng này dường như đã biến đổi và có thể lây nhiễm nhiều hơn cho con người. "Cần giám sát về địa lý rộng ở tại các khu vực bị ảnh hưởng và khu vực lân cận ở Trung Quốc, nhằm hiểu rõ hơn về nguy cơ và sự gia tăng lây nhiễm trên người trong thời gian gần đây”, theo một phát ngôn viên WHO. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc (CCDC) cho rằng biến chủng H5N6 là “mối đe dọa nghiêm trọng”. Phương thức virus lây lan về địa lý và sự đa dạng khiến virus này là mối nguy hiểm thực sự cho ngành gia cầm và sức khỏe con người. Việc nhiều người nhiễm cúm như thế là điều không thể bỏ qua và giới nghiên cứu coi trọng việc theo dõi sự tiến hóa của virus, đặc biệt là các biến chủng kháng thuốc. Trung Quốc được biết đến là quốc gia sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới. Do đó, các chuyên gia lo ngại rất có khả năng nước này sẽ trở thành “ổ chứa virus cúm”. Virus H5N6 lưu hành trong nhiều loài gia cầm tại Trung Quốc, nhưng hiếm khi lây nhiễm sang người. Tuy nhiên, sự biến đổi ngày càng nhanh chóng của chủng virus này và quần thể gia cầm ngày càng gia tăng, đã trở thành mối lo ngại. Giáo sư Kuiken cho biết: “Có thể biến thể này dễ lây nhiễm hơn ở người hoặc có thể đã có nhiều loại virus cúm gia cầm hơn. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh hơn”. Mời các bạn xem video: Gặp gỡ Người Việt sáng chế chiếc khẩu trang đầu tiên chống lại 99% virus Sars-CoV-2. Nguồn: VTV.

